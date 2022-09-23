CentOS vs Ubuntu: выбираем лучшую ОС для сервера

Качество и стабильность работы сервера во многом зависит от операционной системы. Поэтому при выборе ОС нужно учитывать потенциальную нагрузку и задачи, которые нужно будет решать с ее помощью. Ситуацию может осложнять большой выбор настроек, предусмотренных разработчиком. Сегодня самыми стабильными и безопасными ОС при настройке сервера SUPERMICRO признаны Ubuntu и CentOS, которые популярны среди начинающих и опытных системных администраторов. О преимуществах каждой серверной операционной системы, а также о том, чем они отличаются друг от друга, узнаете далее.

Особенности и преимущества Ubuntu

Ubuntu – популярная операционная система Linux, отличающаяся легкостью в настройке и доступностью. Она располагает документацией (в том числе русскоязычной) и большим сообществом, поэтому больше подходит мелким компаниям и начинающим системным администраторам. Программа работает на основе архитектуры Debian. Она считается первым дистрибутивом, который можно было использовать прямо с USB-накопителя или CD-диска. Этот режим получил название LiveCD. Ее новые версии разработчики выпускают примерно раз в 6 месяцев.

Преимущества операционной системы Убунту:

легкость в настройке;

интуитивно понятный интерфейс;

наличие технической поддержки, профильных сообществ и форумов, где пользователь может найти полезную информацию;

большое количество документации, в том числе на русском языке;

доступность программного обеспечения, которое можно найти в специальной библиотеке;

возможность устанавливать программы посредством PPA (если они отсутствуют в репозитории).

Несмотря на это, у серверной ОС Ubuntu есть и недостатки. Во-первых, это короткий период действия версии. Как правило, ее можно использовать в течение 1 года, а затем требуется переустановка и обновление системы. Разработчики предоставляют возможность пользоваться LTS-версиями до 5 лет, в течение которых обновляется только ядро и протоколы безопасности.

Во-вторых, дистрибутив несовместим с панелью управления cPanel. Недостаток можно обойти, если установить Vesta CP или ISP Manager.

В-третьих, ОС стабильна только с дефолтными настройками. Как только системный администратор начинает экспериментировать с нестандартными опциями, возникают баги, тормозящие систему.

Особенности и преимущества CentOS

CentOS – операционная система Linux с открытым исходным кодом. Она появилась в 2004 г. после того, как компания Red Hat бесплатно слила ее в интернет. Программа имеет тесную связь с Red Hat Enterprise Linux, что объясняет разнообразие полезных функций и настроек. Она рекомендована крупным компаниям и корпорациям, а также опытным системным администраторам.

Преимущества серверной операционной системы ЦентОС:

стабильность рабочих процессов;

безопасность;

многоязычность;

большое сообщество;

бесплатный доступ к платному функционалу RHEL;

легкость в обслуживании;

совместимость с cPanel и другими панелями управления web-хостингом;

периодичность выхода обновлений – 1 раз в 2 года;

срок поддержки обновлений – 10 лет.

Главный недостаток дистрибутива – сложность. В отличие от Ubuntu, освоить его можно только при наличии специальных знаний или после длительного изучения. Большая часть документации поставляется на английском языке. Поэтому для освоения основных функций и настроек программы также нужно располагать базовыми знаниями.

Сравнение Ubuntu и CentOS

Ubuntu и CentOS: сходства

Операционные системы схожи в том, что находятся в свободном доступе. Их можно скачать и установить абсолютно бесплатно. Еще один признак, который объединяет их, – универсальность. Оба дистрибутива совместимы с любыми приложениями и проектами.

Несмотря на эти сходства, у Ubuntu и CentOS разное назначение. Если установить программу, не изучив ее особенности и потребности проекта, при аренде выделенного сервера могут возникнуть ошибки, которые будут тормозить рабочие процессы. Поэтому перед установкой нужно понять, в чем разница между операционными системами.

Ubuntu и CentOS: различия

Периодичность выхода обновлений

У операционной системы Убунту новые версии выходят примерно раз в 6 месяцев и действуют недолго. Поэтому она подходит поклонникам постоянных обновлений. Примерно раз в 2 года разработчики выпускают версии LTS, которые можно использовать в течение 5 лет.

ЦентОС обновляется примерно раз в 3—4 года. Зато каждая новая версия действительна в течение почти 10 лет. Операционная система используется в долгосрочных проектах, так как считается более стабильной.

Алгоритм обновления программного обеспечения

Для обновления ОС Ubuntu требуется специальная утилита. С ней процесс загрузки и установки проходит быстрее. ОС CentOS обновляется с помощью команды yum. Загрузка и установка обновленной версии происходит вручную, что немного замедляет рабочие процессы.

Легкость в работе

Начинающие пользователи для настройки сервера выбирают Ubuntu, так как ее команды проще запомнить. В комплект к дистрибутиву можно взять инструмент пакетирования Apt, который расширит его возможности. В интернете собрано большое количество документации и зарегистрировано множество сообществ, где можно найти полезную информацию. Кроме того, разработчики системы предоставляют доступ к технической поддержке.

Серверная ОС CentOS находится под управлением RHEL и комплектуется менеджером RPM-пакетирования от RHEL. Поэтому для работы на ней нужно проходить специальное обучение. В сети мало документации и сообществ, посвященных ей. Установка CentOS подразумевает, что пользователь уже владеет основами Linux и возможностями командной строки.

Репозитории

Разработчики Убунту предоставляют доступ к программному центру, в котором насчитывается более 40 тыс. новых и старых приложений. ЦентОС имеет небольшое количество репозиториев. При этом если первый может похвастаться количеством и новизной пакетов, второй – их стабильностью.

Совместимость с игровыми проектами

Операционная система Ubuntu располагает пакетом Ubuntu GamePack, который разработан специально для геймеров. В целом, ОС подходит для разных видов игр. У CentOS пакетов для игровой индустрии нет.

Совместимость с панелями управления

При использовании собственного оборудования или размещении серверов на территории провайдера (Colocation сервис) нужно обращать внимание на наличие панели управления. Это особенно касается начинающих системных администраторов, которым она позволяет с легкостью управлять системой. У пользователей Ubuntu есть возможность установить бесплатные панели управления, вроде VestaCP или Webmin/Virtualmin. Однако операционная система не поддерживает cPanel, которая отличается неограниченным биллингом, простотой в настройке и безопасностью. Зато эту панель управления можно использовать на операционной системе CentOS. Помимо этого, ОС поддерживает бесплатные альтернативы VestaCP и Webmin/Virtualmin.

Что выбрать?

При выборе операционной системы для администрирования сервера нужно отталкиваться от нагрузки и потребностей проекта. И у Ubuntu, и у CentOS есть свои особенности, преимущества и недостатки. Те, кто ищет дистрибутив, который будет легким в установке и настройке, выбирают Ubuntu. Он подходит пользователям, которые любят постоянные обновления, но при этом не имеют больших знаний и навыков.

Крупным компаниям и опытным системным администратором разработчики предлагают CentOS. В отличие от Ubuntu, пакеты выпускаются и обновляются редко, а каждая версия действительна в течение длительного периода. Местом хранения RPM пакетов являются репозитории. Старые версии дистрибутива считаются более безопасными и стабильными, при этом они лучше интегрируются в систему.

В статье представлены особенности работы с популярными серверными операционными системами. Чтобы избежать ошибок, желательно протестировать каждую из них по отдельности. Только так получится выявить их сильные стороны, которые будут соответствовать нуждам проекта.