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За що люблять телевізори Samsung

07.09.2022 / 20:32
За що люблять телевізори Samsung
Сьогодні на високотехнологічному ринку дуже велика конкуренція серед виробників телевізорів. Деякі компанії акцентують увагу на проектуванні сучасного дизайну, а інші віддають перевагу вдосконаленню технічних характеристик.

Сьогодні на високотехнологічному ринку дуже велика конкуренція серед виробників телевізорів. Деякі компанії акцентують увагу на проектуванні сучасного дизайну, а інші віддають перевагу вдосконаленню технічних характеристик. Корпорація Samsung Electronics, одна з небагатьох, змогла врахувати всі можливі потреби споживачів, ставши безумовним лідером і неодмінною частиною в житті кожної людини. Чому саме вибір більшості покупців падає на телевізори Samsung – спробуємо розібратись.

Власна операційна система

Одна з основних переваг телевізорів Samsung – це операційна система власної розробки Tizen. Вона дозволяє забезпечити:

  • якісне керування функціями;
  • швидкий пошук необхідного контенту в інтернеті;
  • широкий вибір розважальних додатків;
  • інтелектуальне меню.

Фірмовий магазин з програмами дозволить зробити пристрій максимально персоналізованим та багатофункціональним. Прихильники бренду часто шукають телевізори у Чернівцях, для більш детального ознайомлення з можливостями. 

Технічні характеристики та дизайн

Усі технологічні розробки Samsung можна поділити на декілька груп:

  • покращений звук – завдяки підтримці Dolby Atmos телевізор здивує глибиною та об'ємом звучання;
  • якість зображення – запровадження нових технологій з виробництва дисплеїв, дозволяє отримати дуже високе розширення та інтелектуальні режими налаштування екрану;
  • керування пристроєм – поєднуйте всі гаджети Samsung в єдиній мережі та керуйте ними за допомогою смартфону;
  • дизайнерські рішення – витонченість та мінімалізм, який застосовують під час проектування нових моделей, досягається копіткою працею інженерів та дизайнерів.

Зручність використання смарт-пристроїв залежить від якості компонентів та вдосконалення програмного забезпечення – саме це є метою компанії Samsung. При наявності вдома Smart TV повністю зникає потреба у стаціонарному комп'ютері. Перед власником телевізора відкриваються нові можливості, а антиблікове покриття дозволяє не виходячи з дому відчути себе як у справжньому кінотеатрі.

Багаторічна підтримка клієнтів

Оновлення програмного забезпечення смарт-телевізора – неодмінна частина коректного функціонування пристрою. Після кожного встановлення нової версії операційної системи користувач отримує додаткові функції та удосконалену систему безпеки. Samsung протягом декількох років підтримує випущені моделі, тому стабільне використання пристрою гарантоване. 

Сервісні центри виробника розташовані в кожному великому місті. Їхній графік роботи можна переглянути на сайті Алло та отримати детальну інформацію з обслуговування. Також на складі компанії в наявності велика кількість запчастин для знятих з виробництва телевізорів. Тому кожен, хто обирає продукцію Samsung, може бути впевнений, що експлуатація пристрою буде комфортною та тривалою.

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