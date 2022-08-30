Насколько AirPods устойчивы к влаге

Покупая такой гаджет как наушники для своего iPhone, очень важно знать об их устойчивости к влаге: есть ли она, насколько высока степень этой защиты и при каких условиях гаджет противостоит воде, а при каких – нет. Именно в этом мы и будем сегодня разбираться.

Какая степень защиты у разных моделей AirPods и AirPods Pro и что будет, если в AirPods попадет жидкость

Разные поколения наушников от Apple имеют разный уровень влагозащиты. Плохой новостью является то, что в AirPods 1 и AirPods 2 никакой влагозащиты нет вообще. Поэтому, если они упали в воду, вы их постирали и т.д., то можете попрощаться со своим гаджетом или хотя бы с их низкочастотным басом с большой вероятностью. Если вы понимаете, что начинается дождь, то немедленно спрячьте «уши» поглубже в карман или натяните капюшон. Тренироваться в них стоит тоже очень осторожно, ведь капли пота могут навредить устройству.

Что же касается AirPods 3, то этот девайс уже имеет уровень влагозащиты IPX4. Это значит, что наушники умеренно защищены от брызг, поэтому вы можете без проблем заниматься в них спортом, гулять под освежающим летним дождиком и даже аккуратно принимать душ (но не плавать в бассейне).



AirPods Pro также имеют влагозащиту IPX4, поэтому людям из сферы спорта и путешественникам к покупке рекомендуется. Что касается AirPods Pro 2, которые еще не вышли на момент написания данной статьи, то в них ожидается такая же степень защиты от влаги.

Также стоит учитывать не только влагозащиту наушников, но и самого кейса. Таковую имеют на данный момент только AirPods 3 и даже в «прошках» их нет. Возможно будет во второй их версии. Apple AirPods Max, разумеется, защиты от воды не имеют.

Что делать, если в AirPods попала вода

Если в ваши наушники попала вода, то действовать нужно быстро, четко и согласно плану:

удалите всю влагу с наушников полотенцем;

соберите остатки воды ватным тампоном или палочкой;

просушите наушники, оставив их на проветриваемом теплом открытом пространстве на ночь.

Ни в коем случае не включайте наушники, чтобы проверить звук и работу команд и не ставьте их на зарядку в течение суток. Лишь на следующий день, когда они как следует просушатся, включите устройство и немного послушайте как играют динамики. Если пациент скорее жив, чем мертв, то звук динамиков будут очень тихий и хриплый. Это неплохая новость. Включаем на подключенном к ним iPhone на полную громкость хорошую электронную музыку с увесистым низкочастотным басом и идем заниматься своими делами на несколько часов (хорошо, если наушники были полностью заряжены.) Звук должен выдавить остатки влаги и велик шанс того, что с вашим гаджетом все будет в порядке. Не забудьте протестить не только звук, но и то как Siri и датчики движения выполняют различные команды.

Имейте в виду, что помещать влажные наушники в кейс для зарядки может быть чревато коротким замыканием и того и другого, из-за чего устройства придут в негодность.

Также много зависит от того, с какого рода жидкостью столкнулись наушники. Если это простая вода, то еще куда ни шло, но если речь идет о соленой морской воде, сладкой газировке, пиве или вине, чае или кофе, то шансы спасти их существенно снижаются.

Как чистить AirPods

Как же чистить данный гаджет, если некоторые его модели нельзя подвергать влаге? Ничего сложного. Используйте:

зубочистку со сломанным концом, чтобы не повредить плетение сетки;

сухую ватную палочку;

спиртовые салфетки, предварительно слегка отжатые от излишка жидкости.

Тоже самое касается и кейса. В оригинальный кейс грязь забивается очень и очень активно, поэтому чистить его приходится чуть ли не чаще, чем сами «уши». Используйте те же инструменты, что и при чистке наушников.

Будьте аккуратны даже к девайсам, которые имеют влагозащиту. IPX4 вовсе не говорит о том, что устройство можно макать в чай, стирать вместе с бельем и плавать в этих наушниках с дельфинами. Старайтесь минимизировать контакт гаджета с влагой и чистить согласно советам выше. Тем более, если «уши» ранее у вас упали – это может нарушить целостность конструкции, образовав микротрещины.

Если же вы хотите на 100% быть уверены в том, что сделали все возможное, чтобы спасти свои наушники, то советуем вам после попадания в них влаги сразу нести устройство в сервисные центры. Не забудьте предупредить мастера о причине своего визита!

Берегите свои AirPods и ваш опыт владения будет не только счастливым, но и долгим.