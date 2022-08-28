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Особенности и преимущества ноутбуков Acer разных серий

28.08.2022 / 12:33
Особенности и преимущества ноутбуков Acer разных серий
Тайваньская компания занимает лидирующее положение среди производителей лэптопов. Политика фирмы – выпуск недорогих и надежных моделей. Наряду с этим широко представлены также флагманские, ультратонкие и игровые ноутбуки. При этом цены на них несколько ниже, чем у конкурентов, и без ущерба качеству. Рассмотрим основные серии мобильных гаджетов Acer.

Тайваньская компания занимает лидирующее положение среди производителей лэптопов. Политика фирмы – выпуск недорогих и надежных моделей. Наряду с этим широко представлены также флагманские, ультратонкие и игровые ноутбуки. При этом цены на них несколько ниже, чем у конкурентов, и без ущерба качеству. Рассмотрим основные серии мобильных гаджетов Acer.

Популярная линейка Aspire

К ней относятся классические, надежные и производительные модели. Пользователи оценивают ноутбук Асер Aspire как рабочую лошадку с достойными характеристиками по средней стоимости. В этой серии широкий модельный ряд с такими параметрами:

  • процессоры Core i3/Celeron – Core i7 с 2–6 ядрами;
  • объем оперативной памяти от 2 до 32 ГБ;
  • твердотельные накопители до 2 ТБ;
  • видеокарты от простых до GeForce или Radeon последних поколений.

Бюджетная серия Acer Extensa 

Популярные ноутбуки для дома и учебы. Начинка из качественных комплектующих, которые обеспечивают быстрый веб-серфинг, набор текстов и работу с документами. Отличаются такими свойствами:

  • легкий и компактный корпус;
  • 2-ядерные чипсеты Intel Celeron, Pentium и Core i3 с 4 ГБ ОЗУ;
  • емкие батареи.

Ноутбуки Асер

Spin – компактные трансформеры

Тонкие ноутбуки с возможностью разворота на 360° и фиксации в четырех положениях популярны благодаря комфорту в использовании. Модели отличаются такими характеристиками:

  • сенсорные экраны с IPS-матрицами и широкой цветовой палитрой;
  • энергосберегающие процессоры Intel Core (до i7);
  • аудиосистема Dolby Audio Premium;
  • емкий аккумулятор.

Элегантные и ультрапортативные Swift

Тонкие и легкие ноутбуки отличаются стильным дизайном и мощной начинкой с энергоэффективными процессорами последних поколений. К преимуществам также относятся:

  • металлический корпус;
  • качественный экран с тонкими рамками;
  • длительное время автономной работы;
  • быстрое и устойчивое подключение к беспроводной сети.

Игровые Nitro и Predator

Геймерские ноутбуки компании Acer оснащены мощной начинкой, которая позволяет побеждать в горячих виртуальных сражениях. Обе линейки предназначены для игр на высоких настройках графики. При этом серия Nitro доступна для широких геймерских масс. Линейка Predator – это ноутбуки с флагманскими характеристиками и применением новейших технологий.

Недорогие TravelMate бизнес-класса

Тонкий и легкий ультрабук предназначен для деловых поездок и работы вне офиса. Их начинка соответствует уровню Extensa или Aspire, но присутствуют премиальные компоненты, которые необходимы для проведения видеоконференций, переговоров и обеспечения комфорта во время командировок:

  • качественные камеры;
  • технологии усиленной безопасности и защиты информации;
  • прочный корпус из металла и пластика;
  • производительный аккумулятор.

По серии гаджета можно определить его назначение и выбрать модель согласно собственным предпочтениям. Любая из них сочетает оптимальный баланс цены и качества.

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