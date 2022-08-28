Особенности и преимущества ноутбуков Acer разных серий

Тайваньская компания занимает лидирующее положение среди производителей лэптопов. Политика фирмы – выпуск недорогих и надежных моделей. Наряду с этим широко представлены также флагманские, ультратонкие и игровые ноутбуки. При этом цены на них несколько ниже, чем у конкурентов, и без ущерба качеству. Рассмотрим основные серии мобильных гаджетов Acer.
Популярная линейка Aspire
К ней относятся классические, надежные и производительные модели. Пользователи оценивают ноутбук Асер Aspire как рабочую лошадку с достойными характеристиками по средней стоимости. В этой серии широкий модельный ряд с такими параметрами:
- процессоры Core i3/Celeron – Core i7 с 2–6 ядрами;
- объем оперативной памяти от 2 до 32 ГБ;
- твердотельные накопители до 2 ТБ;
- видеокарты от простых до GeForce или Radeon последних поколений.
Бюджетная серия Acer Extensa
Популярные ноутбуки для дома и учебы. Начинка из качественных комплектующих, которые обеспечивают быстрый веб-серфинг, набор текстов и работу с документами. Отличаются такими свойствами:
- легкий и компактный корпус;
- 2-ядерные чипсеты Intel Celeron, Pentium и Core i3 с 4 ГБ ОЗУ;
- емкие батареи.
Spin – компактные трансформеры
Тонкие ноутбуки с возможностью разворота на 360° и фиксации в четырех положениях популярны благодаря комфорту в использовании. Модели отличаются такими характеристиками:
- сенсорные экраны с IPS-матрицами и широкой цветовой палитрой;
- энергосберегающие процессоры Intel Core (до i7);
- аудиосистема Dolby Audio Premium;
- емкий аккумулятор.
Элегантные и ультрапортативные Swift
Тонкие и легкие ноутбуки отличаются стильным дизайном и мощной начинкой с энергоэффективными процессорами последних поколений. К преимуществам также относятся:
- металлический корпус;
- качественный экран с тонкими рамками;
- длительное время автономной работы;
- быстрое и устойчивое подключение к беспроводной сети.
Игровые Nitro и Predator
Геймерские ноутбуки компании Acer оснащены мощной начинкой, которая позволяет побеждать в горячих виртуальных сражениях. Обе линейки предназначены для игр на высоких настройках графики. При этом серия Nitro доступна для широких геймерских масс. Линейка Predator – это ноутбуки с флагманскими характеристиками и применением новейших технологий.
Недорогие TravelMate бизнес-класса
Тонкий и легкий ультрабук предназначен для деловых поездок и работы вне офиса. Их начинка соответствует уровню Extensa или Aspire, но присутствуют премиальные компоненты, которые необходимы для проведения видеоконференций, переговоров и обеспечения комфорта во время командировок:
- качественные камеры;
- технологии усиленной безопасности и защиты информации;
- прочный корпус из металла и пластика;
- производительный аккумулятор.
По серии гаджета можно определить его назначение и выбрать модель согласно собственным предпочтениям. Любая из них сочетает оптимальный баланс цены и качества.