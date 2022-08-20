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Нестандартные способы продвижения интернет-магазина: полезные лайфхаки

20.08.2022 / 19:00
Нестандартные способы продвижения интернет-магазина: полезные лайфхаки
Успех в бизнесе зависит от бюджетов и времени, которые Вы потратите на продвижение интернет-магазина. Чтобы ознакомиться с нестандартными методиками продвижения читайте эту статью

Если Вы владелец нового интернет-магазина готовьтесь к непрерывной конкуренции с известными брендами и сотней-другой мелких ecommecre-проектов. Вот почему нужно готовиться к тому, что успех в бизнесе зависит от бюджетов и времени, которые Вы потратите на продвижение интернет-магазина.

Конечно, каждый рекламодатель сам выбирает себе стратегию для продвижения. Однако, существуют несколько инструментов, которые могут быть успешно использованы в большинстве случаев и подходят под любую тематику.

Приемы эффективного продвижения для интернет-магазина

Базовые инструменты для продвижения интернет-магазина описаны тут www.adwservice.com.ua/reklama-internet-magazina, а, чтобы ознакомиться с нестандартными методиками читайте далее эту статью.

Про часть этих методик вы, возможно, слышали раньше, а некоторые покажутся новыми, однако все они весьма эффективны.

Розыгрыши призов

Разыграйте какой-то из своих товаров среди подписчиков Вашей страницы в социальных сетях, чтобы облегчить себе продвижение. Можно использовать для этого образцы продукции или один из товаров, который Вы продаете.

Таким образом, вы завоюете лояльность будущих клиентов и увеличите свое присутствие в социальных сетях. Будьте осторожны и не используйте эту стратегию через чур часто, иначе пользователи привыкнут получать товары бесплатно, и они перестанут их покупать.

Пробники товара

Если вы только выходите на рынок, покупатели еще мало знакомы с качеством ваших товаров. Используйте пробники, чтобы дать клиентам возможность ознакомиться с продукцией.

Для программного обеспечения или сервиса это может быть демо-версия, работающая определенное количество дней, для духов - тестер в маленьком объеме и т.д. Это позволит потенциальным клиентам оценить продукт и, если все понравится, обратиться в будущем.

E-mail рассылки

Гораздо легче привлечь новых клиентов, чем удержать старых и сделать их постоянными. Для этого можно создать списки для e-mail рассылки, с помощью которых можно периодически напоминать о себе.

Регулярно отправляйте уведомления об акциях, выходе новинок, изменениях в ассортименте или создавайте персонализированные подборки продукции по личным предпочтениям клиента. Если на Вашем сайте есть блог - включайте полезные статьи из него в такие рассылки. Например, правила ухода за кожаными диванами (для магазина мебели) или как выбрать шампунь для ребенка (для детского интернет-магазина).

Работа с брошенными корзинами

Как следует из статистики, около 70% посетителей ecommerce-проектов бросают свои корзины, не закончив процесс оформления заказа. Такое случается по ряду причин: нехватка времени, все делалось в спешке, перебои с интернет-соединением, клиент нашел более выгодное предложение или просто отвлекся и случайно закрыл страницу.

Чтобы избежать таких неприятных для любого бизнеса ситуаций, Вам нужно время от времени отправлять напоминания пользователя в автоматическом режиме. Предложите им скидку или какой-либо подарок и предложите им вернуться на сайт для указания адреса доставки и телефона.

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Такой прием можно осуществить с помощью ремаркетинга в контекстной рекламе Google или в социальных сетях. Так, пользователи, посетившие ваш сайт, но не сделавшие заказ, могут увидеть рекламное предложение со скидками на понравившиеся им товары или предложение завершить оформление заявки.

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