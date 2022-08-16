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На Київщині місцева влада перешкоджає звершенню богослужінь громаді УПЦ

15.08.2022 / 12:45
На Київщині місцева влада перешкоджає звершенню богослужінь громаді УПЦ
Источник: Центр інформації УПЦ
Клопотання про видачу зазначеного дозволу подається не пізніше ніж за десять днів до призначеного терміну проведення богослужіння

В Іванкові церковній громаді Української Православної Церкви місцева адміністрація поставила умови щодо проведення богослужінь.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповіла парафіянка парафії Олена Павленко, повідомляє Центр інформації УПЦ.

Влада стверджує, що громада УПЦ, у якої відібрали храм, тепер може проводити богослужіння лише за їхньою згодою, подавши прохання не пізніше, ніж за 10 днів.

Настоятелю громади УПЦ в Іванкові 13 серпня надійшов лист від місцевої поліції, в якому сказано, що богослужіння громади мають проводитись лише з дозволу місцевої адміністрації.

«Публічні богослужіння, релігійні обряди, церемонії, процесії проводяться щоразу з дозволу відповідної місцевої державної адміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради. Клопотання про видачу зазначеного дозволу подається не пізніше ніж за десять днів до призначеного терміну проведення богослужіння», – сказано у листі.

За словами Олени Павленко, у такий спосіб поліція відреагувала на скаргу представників ПЦУ, незадоволених тим, що громада УПЦ продовжує свої служби.

«Богослужіння в УПЦ проводяться! І громада жива. Громада УПЦ збирається у старенькій хаті для проведення богослужінь, але представникам політичної церкви України цього мало! Адже їхнє завдання знищити православну віру!», – сказала Олена Павленко.

Як повідомлялося раніше, активісти ПЦУ 21 травня захопили храм УПЦ на честь Різдва Пресвятої Богородиці в Іванкові на Київщині, спираючись на незаконні рішення про перереєстрацію.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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