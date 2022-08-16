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На Житомирщині віруючі УПЦ передали допомогу військовим ЗСУ

15.08.2022 / 12:11
На Житомирщині віруючі УПЦ передали допомогу військовим ЗСУ
Источник: Центр інформації УПЦ
Протягом останніх двох місяців прихожанами трьох сільських храмів були зібрані кошти на суму 10717 гривень

На Житомирщині парафіяни Бердичівського благочиння допомагають українським військовим.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на пресслужбу єпархії, протягом останніх двох місяців прихожанами трьох сільських храмів були зібрані кошти на суму 10717 гривень.

Парафіяни Свято-Успенського храму села Осикового придбали саперні лопати, щупи, будівельні скоби та паракорд для потреб військовослужбовців 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Наші захисники отримали вантаж з усім необхідним і надіслали у відповідь подяку православним віруючим села. Згодом парафіяни закупили футболки та передали воїнам Збройних Сил України. Серед захисників є й жителі села Осикового. Також віруючі зібрали кошти для придбання пального для ЗСУ.

Парафіяни Свято-Хрестовоздвиженського села Великої П’ятигірки внесли свою лепту до спільної справи: долучилися до збору коштів, ініційованого сільською радою, та спрямували значну суму, щоб допомогти придбати автомобіль для потреб Збройних Сил України. Крім того купили і передали ліки землякам-односельцям – воїнам ЗСУ.

Пожертви на підтримку українських захисників постійно роблять і віруючі Свято-Іоанно-Богословської парафії села Гальчина.

В цілому з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну віруючими трьох православних храмів разом зі священником, протоієреєм Олександром Худяковим, було передано 18 гуманітарних вантажів на потреби Сил територіальної оборони, воїнів ЗСУ, переселенців і нужденних. Загальна сума допомоги – 42137 гривень.

«Віруючі об’єднуються в молитві і звертаються до Бога, просячи благословення та захисту для наших захисників, щоб всі вони повернулися додому здоровими і неушкодженими», - підкреслили у єпархії.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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