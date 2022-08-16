На Житомирщині віруючі УПЦ передали допомогу військовим ЗСУ

На Житомирщині парафіяни Бердичівського благочиння допомагають українським військовим.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на пресслужбу єпархії, протягом останніх двох місяців прихожанами трьох сільських храмів були зібрані кошти на суму 10717 гривень.

Парафіяни Свято-Успенського храму села Осикового придбали саперні лопати, щупи, будівельні скоби та паракорд для потреб військовослужбовців 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Наші захисники отримали вантаж з усім необхідним і надіслали у відповідь подяку православним віруючим села. Згодом парафіяни закупили футболки та передали воїнам Збройних Сил України. Серед захисників є й жителі села Осикового. Також віруючі зібрали кошти для придбання пального для ЗСУ.

Парафіяни Свято-Хрестовоздвиженського села Великої П’ятигірки внесли свою лепту до спільної справи: долучилися до збору коштів, ініційованого сільською радою, та спрямували значну суму, щоб допомогти придбати автомобіль для потреб Збройних Сил України. Крім того купили і передали ліки землякам-односельцям – воїнам ЗСУ.

Пожертви на підтримку українських захисників постійно роблять і віруючі Свято-Іоанно-Богословської парафії села Гальчина.

В цілому з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну віруючими трьох православних храмів разом зі священником, протоієреєм Олександром Худяковим, було передано 18 гуманітарних вантажів на потреби Сил територіальної оборони, воїнів ЗСУ, переселенців і нужденних. Загальна сума допомоги – 42137 гривень.

«Віруючі об’єднуються в молитві і звертаються до Бога, просячи благословення та захисту для наших захисників, щоб всі вони повернулися додому здоровими і неушкодженими», - підкреслили у єпархії.