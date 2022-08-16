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Предстоятель УПЦ розповів про мужність у боротьбі з гріхом

15.08.2022 / 12:05
Предстоятель УПЦ розповів про мужність у боротьбі з гріхом
Источник: Центр інформації УПЦ
Архіпастир закликав православних християн йти Божою дорогою та намагатися, наскільки вистачить сил та мужності, також виконувати Божественні закони

Людина, яка попри усі труднощі не сходить з дороги виконання Божественних законів, уподібнюється святим мученикам.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на news.church.ua, про це розповів Предстоятель Української Православної Церкви Митрополит Онуфрій у проповіді.

«Ми страждаємо, коли на нас тиснуть, нас умовляють порушити Божественний закон. Тож, коли людина живе згідно з Божественним законом, при цьому страждає, але не сходить з наміченої дороги, то вона до певної міри уподібнюється святим мученикам», - підкреслив Предстоятель.

Він пояснив, що на цьому шляху людина може страждати від своїх пристрастей, поганих звичок, інших людей, які не розуміючи, що вони роблять, ображають її. Демони, диявол постійно спокушають людину і хочуть її загибелі.

Архіпастир закликав православних християн йти Божою дорогою та намагатися, наскільки вистачить сил та мужності, також виконувати Божественні закони.

«Коли людина страждає за Бога, то вона так проявляє свою любов до Господа. Таку людину Бог наповнює Своєю Божественною благодаттю, силою, яка втішає в скорботах, хворобах, яка допомагає жити достойно на землі», -підсумував Митрополит Онуфрій.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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