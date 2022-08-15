Керуючий справами УПЦ пояснив, що означає нести свій хрест

Несіння життєвого хреста труднощів – постійна робота над собою, смирення та любов до Бога.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви з посиланням на сайт «Православная жизнь», про це сказав керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич).

«Прикрощі, труднощі та страждання, що випали на нашу долю: у сім'ї, на роботі, у служінні і складають наш життєвий хрест. Скільки страждань може заподіяти невдалий шлюб або неправильний вибір професії чи роботи, скільки страждань можуть принести хвороби чи несправедливе ставлення до нас, наклепи та інше. Ось і є наш хрест. Всі ці труднощі людина має пройти. Безумовно, багато хто з нас хоче позбутися їх. І це природне бажання. Що можна виправити, не порушуючи заповідей і не йдучи проти совісті, потрібно, звичайно, виправляти, але є речі невиправні, які потрібно прийняти як належне. Покірне прийняття Божої волі – того, що не в наших силах змінити, а треба лише смиренно терпіти – і є несення хреста», - пояснив владика.

Митрополит Антоній наголосив, що

Несіння життєвого хреста труднощів – постійна робота над собою, смирення та любов до Бога.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви

https://www.facebook.com/church.information.center/

з посиланням на сайт «Православная жизнь»,

https://pravlife.org/ru/content/mitr-antoniy-pakanich-kazhdomu-gospod-ugotovil-svoy-spasitelnyy-krest

про це сказав керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич).

«Прикрощі, труднощі та страждання, що випали на нашу долю: у сім'ї, на роботі, у служінні і складають наш життєвий хрест. Скільки страждань може заподіяти невдалий шлюб або неправильний вибір професії чи роботи, скільки страждань можуть принести хвороби чи несправедливе ставлення до нас, наклепи та інше. Ось і є наш хрест. Всі ці труднощі людина має пройти. Безумовно, багато хто з нас хоче позбутися їх. І це природне бажання. Що можна виправити, не порушуючи заповідей і не йдучи проти совісті, потрібно, звичайно, виправляти, але є речі невиправні, які потрібно прийняти як належне. Покірне прийняття Божої волі – того, що не в наших силах змінити, а треба лише смиренно терпіти – і є несення хреста», - пояснив владика.

Митрополит Антоній наголосив, що кожному Господь приготував свій хрест – рятівний та унікальний.

«Ми розпинаємо на хресті свою вітху людину – звіра – і народжуємося заново. Це болісна щоденна робота. Протистояти злу, очистити серце, щоб у ньому засяяло світло Христове можна лише через страждання. Щоб зійшло сонце, має розвіятись нічна темрява; щоб був чистий дім, треба вичистити його від сміття; щоб йти за Христом, потрібно відректися від старої людини», - зазначив керуючий справами УПЦ.

Він нагадав, що несення хреста – нескінченна робота над собою протягом усього життя.

«Будемо ж смиренно нести свій хрест, ідучи за Господом, з гарячої любові до Нього» - підсумував владика Антоній.

«Ми розпинаємо на хресті свою вітху людину – звіра – і народжуємося заново. Це болісна щоденна робота. Протистояти злу, очистити серце, щоб у ньому засяяло світло Христове можна лише через страждання. Щоб зійшло сонце, має розвіятись нічна темрява; щоб був чистий дім, треба вичистити його від сміття; щоб йти за Христом, потрібно відректися від старої людини», - зазначив керуючий справами УПЦ.

Він нагадав, що несення хреста – нескінченна робота над собою протягом усього життя.

«Будемо ж смиренно нести свій хрест, ідучи за Господом, з гарячої любові до Нього» - підсумував владика Антоній.