Священник УПЦ пояснив, як усвідомлено поститися

Пом’якшення серця, яке приносить невимовну легкість у життя та радість відчуття Бога – істинна мета посту.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на news.church.ua, про це сказав духівник Київських духовних шкіл архімандрит Маркел (Павук).

«Усе залежить від міри нашої віри. Комусь важко постувати не те, що два тижні Успенського посту, а навіть у середу і п’ятницю. Строгість посту ще багато залежить від нашого духовного настрою. Якщо людина веде уважне і правильне духовне життя, то з радістю сприймає піст, тому що він дає їй можливість хоча би трохи приборкати злі пристрасті — гнів, хіть, осуд та інше», - підкреслив священник.

Отець Маркел нагадав, що люди, які важко працюють, а також хворі, або мами, які готуються народити немовля, піст можуть послаблювати, але краще це робити з благословення священника, щоб зовсім духовно не розслабитися, жаліючи себе.

Священник звернув увагу, що не хочуть постувати або бажають максимально послабити піст лише люди, які вважають себе самодостатніми і досконалими у всьому, які зовсім не бачать своїх гріхів і більше схильні концентрувати увагу на чужих недоліках.

«Багато людей послаблюють свій піст ніби заради гостинності, посилаючись на досвід святих отців, які ради дорогих гостей і щоб не виглядати фарисеями, значно зменшували піст, або і взагалі скасовували. Дійсно, так було. Але пізніше, як правило, вони ще більше посилювали його строгість, щоб надолужити згаяне», - зазначив духівник КДАіС.

Отець Маркел підкреслив, що святі отці Церкви стверджують,що піст — це найкращі ліки як для душі, так і для тіла. Крім того, помірність та утримання від певної їжі корисно і з точки зору медицини.

«У наш час краще не зменшувати строгість посту, а правильно пояснити людям, для чого він потрібен», - підсумував духівник.

Як повідомлялося раніше, у православних з 14 по 27 серпня триватиме Успенський піст - один з чотирьох православних багатоденних постів.

Харчування під час Успенського посту виключає м'ясо та м'ясні вироби, рибу, морепродукти, яйця і молочні продукти. Послаблення допускається у свято Преображення, коли можна їсти рибу.

Сенс посту не тільки у харчових обмеженнях, але в очищенні душі і тіла молитвою, покаянням, ділами милосердя.