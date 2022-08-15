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Монахи Києво-Печерської лаври передали гуманітарну допомогу на Чернігівщину

14.08.2022 / 11:30
Монахи Києво-Печерської лаври передали гуманітарну допомогу на Чернігівщину
Источник: Центр інформації УПЦ
Насельники Лаври просять про надання допомоги підопічним відділу соціального служіння

Братія Києво-Печерської Лаври допомогли з організацією збору гуманітарної допомоги для мешканців Чернігівської області, які постраждали від військових дій.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на lavra.ua, були передані продукти та ліки у храм, що знаходиться в селі Яцево.

Насельники Лаври просять про надання допомоги підопічним відділу соціального служіння.

«Можна жертвувати одяг і взуття. Будемо вдячні за продукти тривалого зберігання, засоби гігієни, антисептики, побутову хімію і все те, що може знадобитися людям в непростих життєвих обставинах. На вас чекають за адресою: Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра, корпус № 65, кабінет № 215 (номер виклику по домофону: 13). Довідки за номером телефону: 044-255-11-19, 063-229-76-98», - зазначили у пресслужбі.

Як повідомлялося раніше, митрополит Августин та співробітники Синодального відділу по взаємодії зі Збройними силами та іншими військовими формуваннями України передали захисникам України спорядження та гуманітарну допомогу.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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