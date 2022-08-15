Єпископ УПЦ розповів про духовний сенс Успенського посту

Успенський піст духовно готує до зустрічі з Божою Матір'ю та допомагає переосмислити роль смерті.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це єпископ Віктор (Коцаба) написав у своєму Телеграм.

«Божа Мати пройшла шлях життя і, пройшовши через браму смерті, «Чеснішою Херувим і славнішою без порівняння Серафим». Водночас, наповнившись світлом, Вона не залишила світу, що лежить у темряві та злі, і продовжує бути його Заступницею перед Своїм Божественним Сином. Її Успіння – це наша надія, наше сподівання і, хоч як дивно не звучали ці слова, наша радість. Тому що ми знаємо, хай поки що недосвідчено, що бути там, де зараз Богородиця - це неймовірна радість», - пояснив владика.

Він підкреслив, що християнство ставиться до смерті не як до точки неповернення, не як до рубежу, після якого нічого немає, а як до дверей, що відчиняються у вічність.

«У Христі смерть стає досвідом нового буття. Того, де немає хвороби, страждань та зітхань. Це складно зрозуміти нам, що живуть у світі, сповненому сліз і розпачу. Але факт залишається фактом – християнська смерть стає успінням, а життя сповнюється змістом, який неможливо купити за всі блага світу», - написав єпископ Віктор.

Владика зазначив, що в Успінні Богородиці віруючі бачать продовження життя у Царстві Небесному.

«Смерті немає – повідомлено нам Воскресінням Христа. Труна – джерело життя, – повідомило нам Успіння Божої Матері. Не треба боятись, якщо ти з Богом. Не треба боятися, тому що Його Мати – це і наша любляча Мати. Отже, Вона ніколи не залишить нас», - підсумував єпископ Віктор.