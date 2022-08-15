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У Києво-Печерській лаврі до 21 серпня проходить православна ярмарка «Медовий Спас»

14.08.2022 / 10:45
У Києво-Печерській лаврі до 21 серпня проходить православна ярмарка «Медовий Спас»
Источник: Центр інформації УПЦ
Виставка працює з 09.00. до 19.00 щоденно до 21 серпня, вхід вільний

У Києво-Печерській лаврі відкрилася щорічна міжнародна православна виставка-ярмарка «Медовий Спас».

 Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на lavra.ua, виставка працює з 09.00. до 19.00 щоденно до 21 серпня, вхід вільний.

Молебень та чин освячення меду звершив намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павел.

«Нехай Господь посилає успіхи у добрих починаннях та душекорисне проведення Успенського посту, і Пресвята Богородиця зберігає нас усіх у цій святій обителі під Своїм Материнським молитовним покровом», – побажав намісник Лаври учасникам та гостям ярмарку.

Свою продукцію пропонують представники єпархій, церковних видавництв та майстерень із монастирських обителей. Відвідувачів може зацікавити церковне начиння та предмети, ікони, духовна література, вироби майстрів різних напрямків народних ремесел, вироби швейного виробництва, лікувальні трав'яні збори, монастирські чаї, мед різних сортів, продукти бджільництва, воскові свічки.

Також можна подати записки за рідних та близьких до православних храмів та монастирів.

Намети розмістилися на вулиці, що веде до Далеких печер (територія нижньої Лаври).

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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