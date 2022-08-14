У єпархіях УПЦ попрощалися із загиблими захисниками України

Священнослужителі Полтавської, Чернівецької, Кам’янської, Тульчинської, Рівненської та Полісько-Сарненської єпархій відспівали воїнів ЗСУ, які віддали свої життя, захищаючи Україну від російської агресії.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на news.church.ua, священники висловили співчуття рідним і закликали молитися за упокій загиблих героїв.

У Полтавській єпархії 9 серпня відспівали двох полеглих Захисників України.

У селі Андріївка благочинний Машівського округу протоієрей Анатолій Чулей звершив чин похорону 25-річного воїна Віталія Тіщенка. У Великорублівській громаді настоятель Преображенського храму села Милорадове протоієрей Василій Луценко звершив чин похорону 45-річного воїна Андрія Юхтменка.

Клірик Полтавської єпархії священник Олексій Смірнов у Біркінському старостинському окрузі відспівав Захисника Батьківщини Олексія Чирку.

На Рівненщині 12 серпня відбулося прощання із полеглим воїном Ігорем Старком. Очолив чин похорону настоятель храму протоієрей Іоанн Дубинецький у співслужінні благочинного Здолбунівського округу та священників із сусідніх парафій.

«Ігор Старко був прихожанином Георгіївської церкви, допомагав її будувати. Все життя він працював будівельником, коли ж розпочалась війна, одним з перших, 24 лютого, пішов до військомату, а 26 лютого – вже був на фронті. Друзі та сусіди пригадують загиблого воїна, як хорошого і люблячого чоловіка, котрий працював і трудився задля своїх трьох дітей і дружини. Загинув Захисник України у день свого народження, 4 серпня, коли йому виповнилось 45 років», – йдеться у повідомленні пресслужби Рівненської єпархії.

Трьох Захисників Батьківщини в останню дорогу провели священники Чернівецької єпархії.

Благочинний Сторожинецького округу протоієрей Василій Ковальчук у храмі на честь Успіння Пресвятої Богородиці села Великий Кучурів очолив чин відспівування полеглого воїна Димитрія Чобана.

Цього ж дня клірик Чернівецької єпархії архімандрит Никодим (Сухолотюк) у храмі на честь Різдва Пресвятої Богородиці села Слобода-Комарівці Сторожинецького благочиння очолив чин відспівування полеглого воїна Анатолія Няйка.

Клірик Новоселицького благочиння протоієрей Валерій Карпелюк у храмі на честь Різдва Пресвятої Богородиці села Подвірне очолив чин відспівування полеглого воїна Димитрія Кіф’яка.

На Дніпропетровщині попрощалися із полеглим воїном Максимом Єрмоловичем.

Чин похорону очолив благочинний Криничанського округу протоієрей В’ячеслав Мозговий.

У Тульчинській єпархії звершили чин похорону загиблого воїна Михайла Швеця.

Заупокійне богослужіння очолив настоятель Покровського храму села Ковалівка протоієрей Григорій Юраш.

Поховали Героя у його рідному селі Головеньки.

У Полісько-Сарненській єпархії в останню дорогу провели загиблого 27-річного Захисника України Андрія Басика. Чин відспівування в Іллінському храмі села Антонівка очолив протоієрей Василій Юрочко.

Після поховання воїна отець Василій передав слова співчуття митрополита Поліського і Сарненського Анатолія рідним та близьким убієнного Героя.

Вічна пам’ять загиблим Героям.