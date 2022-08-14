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Священник УПЦ розповів про провокації ПЦУ на похороні воїнів на Вінниччині

13.08.2022 / 15:33
Священник УПЦ розповів про провокації ПЦУ на похороні воїнів на Вінниччині
Источник: Центр інформації УПЦ
Представники ПЦУ приходять на прощання із захисниками та починають розпалювати ненависть проти православних християн та рідних військовослужбовця

На Вінниччині представники ПЦУ влаштовують провокації на похороні загиблих захисників України, які були парафіянами УПЦ.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це «Першому Козацькому» розповіли представники духовенства Української Православної Церкви.

«Гастролери приїжджають з ПЦУ, щоб показати себе, виступити, «танцювати на трунах» загиблих захисників, які були нашими парафіянами. Вони принижують їхніх рідних без жодної поваги та співчуття їхньому горю», – розповів настоятель храму святої Параскеви П'ятниці у селі Кислицькому протоієрей Олександр Рибак.

У селі Яланець 22 липня прямо під час похорону православного воїна Олександра Зініна священик ПЦУ Михайло Василюк вирішив провести політичний мітинг проти УПЦ, незважаючи на протести рідних та місцевих жителів, які зібралися на поховання. Літній настоятель місцевого сільського храму отець Анатолій Дудко не витримав такої наруги над Церквою Христовою та над пам'яттю свого парафіянина, пішов до трибуни заспокоїти Василюка. Той відштовхнув священика і отримав важким хрестом у відповідь свої слова і дії.

Священники зазначили, що представники ПЦУ приходять на прощання із захисниками та починають розпалювати ненависть проти православних християн та рідних військовослужбовця.

«Хіба мама, яка має горе, має йти в поліцію і писати заяву, щоб вони не приїжджали? А батьки йдуть і просять, щоби вони сюди не приїжджали після скандалів, які вони влаштовують», – розповів протоієрей Олександр Рибак.

«У Комаргороді на похороні воїна Сергія вийшли з храму для організації процесії, вдова плаче, її діти теж плачуть. І представник цієї церкви, який служить у вкраденому храмі у Вапнярці, голосно каже: "Зараз закінчиться цей цирк, а потім ми виступимо". Тобто для нього сльози людей у горі є цирком», – каже отець Олександр.

Священники поділилися, що подібні провокації були під час поховання захисників України в Яланці, Комаргороді, Антополі та інших селах району.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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