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На Житомирщині священники УПЦ передали гуманітарну допомогу ЗСУ та біженцям

14.08.2022 / 14:05
На Житомирщині священники УПЦ передали гуманітарну допомогу ЗСУ та біженцям
Источник: Центр інформації УПЦ
Воїнам передали продукти харчування: консервацію, олію, овочі та фрукти, солодощі і різні смаколики

Священство і віруючі Свято-Миколаївського собору Бердичева відправили партію допомоги для потреб військових ЗСУ, вимушених переселенців і тих, кому особливо потрібна підтримка.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на пресслужбу Житомирської єпархії, вантаж передали до Центрального гуманітарного штабу Бердичева.

«Кожний, хто робить свій внесок у допомогу нашим воїнам-захисникам, наближає Перемогу. Кроки назустріч українцям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах під час повномасштабного російського вторгнення на територію нашої держави, турбота про ближніх – діла милосердя, що гуртують та об’єднують. Разом ми робимо спільну справу заради миру в Україні, заради теперішніх та прийдешніх поколінь, заради щасливого майбутнього», - поділилися у єпархії.

Парафіяни Свято-Петропавлівського храму села Рея на чолі з настоятелем, протоієреєм Євгенієм Дзядухом, відправили гостинці для поранених захисників України. Воїнам передали продукти харчування: консервацію, олію, овочі та фрукти, солодощі і різні смаколики із щирими побажаннями відновити здоров’я та зміцнитися.

«Швидше одужуйте, наші відважні бійці, сильні духом воїни. Низький уклін вам, захисники України. Божого вам благословення і захисту. Миру землі нашій та народу українському. Нехай Господь береже безстрашних воїнів-героїв», - побажали парафіяни.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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