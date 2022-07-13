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Священник УПЦ объяснил, почему нельзя пропускать утренние и вечерние молитвы

13.07.2022 / 12:57
Священник УПЦ объяснил, почему нельзя пропускать утренние и вечерние молитвы
Источник: Центр информации УПЦ
Для тех, кто не успел помолиться дома перед иконами, отец Нестор посоветовал скачать молитвы на телефон и по возможности читать по пути на работу

Человеку необходимо освящать свой день молитвой.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом YouTube-каналу «Православная Церковь» рассказал благочинный второго Дарницкого благочиния Украинской Православной Церкви, настоятель храма праведного Иоанна Кронштадтского протоиерей Нестор Коломиец.

«Есть традиция молиться утром и вечером, когда начинается день и когда отходим ко сну. Точно так, как есть ритм жизни человека, так и в духовной жизни. Между посещением храма необходимо каждый период дня освящать молитвой», - поделился отец Нестор.

Священник объяснил, что совершение утреннего и вечернего молитвенного правила является не долгом, а потребностью верующего человека. Протоиерей Нестор отметил, что иногда необходимо усилием воли преодолевать лень и усталость в молитве. «Бывает так, что устал вечером и абсолютно не хочется молиться, нет никакого настроя, но ты встал перед иконами, перекрестился, начал читать молитвы - сначала без усердия, потом спустя некоторое время загораешься и хочется молиться, проникаешься духом молитвы», - рассказал священник.

Для тех, кто не успел помолиться дома перед иконами, отец Нестор посоветовал скачать молитвы на телефон и по возможности читать по пути на работу.

«Даже если не успеваешь помолиться утром, можно в транспорте, в дороге прочитать молитвы. Слово Божие - это уже потребность», - подытожил протоиерей Нестор Коломиец.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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