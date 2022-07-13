В Харькове волонтеры УПЦ передали гуманитарную помощь сотрудникам МЧС

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Лечение опухолей спинного мозга в Германии12.07.2022 / 23:13Новообразования спинного мозга в основном доброкачественные, поэтому они успешно излечиваются. Но просто вылечить человека недостаточно: важно сделать это таким образом, чтобы не усугубить неврологический дефицит, и не допустить рецидива опухоли в будущем. Вы можете пройти лечение опухолей спинного мозга в Германии, чтобы получить надежные результаты и избавиться от опасного заболевания без последствий для здоровья.
Какие витамины для ногтей выбрать30.06.2022 / 17:49Каждая женщина мечтает о красивом маникюре и красивых ногтях. Но постоянное соприкасание с лаками, химическими средствами, биохимией истончают ногтевую пластину. По ногтям можно определить здоровье человека. Чтобы поддерживать здоровье и красоту ваших ногтей, перейдите по ссылке https://med-magazin.ua/cat_368.htm/dlja-volos-nogtej-i-kozhi/, тут вы сможете подобрать правильный комплекс витаминов для ногтевой пластины.
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Тепловизор для электрического оборудования18.06.2022 / 16:25Тепловизор для работы с электрическим оборудованием – это незаменимый помощник, помогающий определять различные неисправности в работе оборудовании, либо используется с целью правильно установки нового оборудования. В отличие от других способов диагностики, есть возможность проводить исследования, без прерывания работы всей системы. А также, если тепловизор купить, повышается безопасность персонала – все изменения можно проводить дистанционно. Рассмотрим, какие возможности скрывает оборудование и какое оборудование подойдет больше всего.Последние новости рубрики
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