В Харькове волонтеры УПЦ передали гуманитарную помощь сотрудникам МЧС

Волонтеры Харьковской епархии Украинской Православной Церкви передали сотрудникам харьковского МЧС гуманитарную помощь.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparchia.kharkov.ua, передача гумпомощи состоялась по благословению митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия.

Вместе с волонтерами сотрудников МЧС посетил настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села Губаровка Богодуховского района иерей Николай Полянчиков.

Священник побеседовал со спасателями, отслужил молебен, а также окропил святой водой всех сотрудников и специализированную технику.

Как сообщалось ранее, сотрудники Волонтерского центра Украинской Православной Церкви в Пирогово отвезли украинским военнослужащим на передовую сухпайки, лекарства и спальники.