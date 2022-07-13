Войти | Зарегистрироваться
22:40

среда,
13 июля
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Харькове волонтеры УПЦ передали гуманитарную помощь сотрудникам МЧС

13.07.2022 / 12:45
В Харькове волонтеры УПЦ передали гуманитарную помощь сотрудникам МЧС
Источник: Центр информации УПЦ
Священник побеседовал со спасателями, отслужил молебен, а также окропил святой водой всех сотрудников и специализированную технику

Волонтеры Харьковской епархии Украинской Православной Церкви передали сотрудникам харьковского МЧС гуманитарную помощь.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparchia.kharkov.ua, передача гумпомощи состоялась по благословению митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия.

Вместе с волонтерами сотрудников МЧС посетил настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села Губаровка Богодуховского района иерей Николай Полянчиков.

Священник побеседовал со спасателями, отслужил молебен, а также окропил святой водой всех сотрудников и специализированную технику.

Как сообщалось ранее, сотрудники Волонтерского центра Украинской Православной Церкви в Пирогово отвезли украинским военнослужащим на передовую сухпайки, лекарства и спальники.

Источник: Inpress.ua
Харьков, МЧС, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 июля
12 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.