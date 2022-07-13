Управделами УПЦ рассказал, как подготовиться к Таинству Крещения

В ряду церковных Таинств Крещение - дверь в Церковь, дающее доступ к участию в других Таинствах.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Именно через Крещение человек входит в Церковь, становится христианином. В Крещении человеку прощаются все его грехи и даются силы отныне побеждать грех. Главным моментом Таинства Крещения является троекратное погружение человека в воду с призыванием Святой Троицы: Отца и Сына и Святого Духа. В этом погружении человек умирает для греховной жизни и рождается для жизни святой, христианской. Поэтому Крещение еще называют «вторым рождением» или «возрождением», - отметил митрополит Антоний.

Владыка напомнил, что Таинство установил Господь Иисус Христос, когда примером Своим освятил Крещение, приняв его от Иоанна Предтечи.

Митрополит Антоний объяснил, что в особых случаях Крещение может совершить любой крещеный мирянин.

«Допускается совершение Крещения простым мирянином, если некрещеному ребенку или взрослому человеку, желающему креститься, угрожает смертная опасность. Также родители-христиане могут сами совершить Крещение своих детей, если семья проживает в регионе, где нет православных храмов и потому совершение этого Таинства священником является невозможным», - сказал управделами УПЦ.

Он подчеркнул, что взрослый человек, желающий креститься, прежде всего, должен иметь веру в Бога.

«Мотивом, побуждающим к принятию Крещения, должно быть стремление отказаться от греховной жизни и войти в полноту общения с Богом. И если человек жаждет общения с Богом, если он хочет очистить свою душу от грехов, которые, словно камень, тянут его вниз, тогда, конечно же, никто и ничто не может помешать такому человеку стать христианином и войти в число воинов Христовых, ведущих борьбу «не против плоти и крови», но против диавола, грехов и страстей человеческих. Ведь именно грех – это та преграда, которая стоит между человеком и Богом и не дает человеку возможности вернуть себе утраченное блаженство», - подытожил митрополит Антоний.