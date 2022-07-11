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Священники УПЦ доставили гуманитарную помощь украинским военным и жителям Востока

08.07.2022 / 12:19
Священники УПЦ доставили гуманитарную помощь украинским военным и жителям Востока
Источник: Центр информации УПЦ
Пироговский волонтерский центр Фонда имени святителя Иоанна, действующий при Крестовоздвиженском храме УПЦ в Пирогово, доставил гуманитарную помощь военнослужащим

Сотрудники Волонтерского центра Украинской Православной Церкви в Пирогово отвезли украинским военнослужащим на передовую сухпайки, лекарства и спальники.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на mitropolia.kiev.ua, Пироговский волонтерский центр Фонда имени святителя Иоанна, действующий при Крестовоздвиженском храме УПЦ в Пирогово, доставил гуманитарную помощь военнослужащим.

Работники волонтерского центра при содействии благотворительных организаций собрали и передали бойцам 110-й бригады лекарства, более 100 спальных мешков и карематов, продукты и сухпайки. Жителям Авдеевки, Покровска, Очеретино и приходам Донецкой епархии Украинской Православной Церкви привезли продукты.

Как сообщалось ранее, храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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