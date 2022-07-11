На Виннитчине в храмах УПЦ будут поминать убитого в советские годы священника

Во всех храмах Тульчинской епархии Украинской Православной Церкви совершат заупокойные богослужения в день смерти убитого в 1930-е годы за веру священника Иоанна Павловского.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», митрополит Ионафан благословил ежегодно 22 октября, в день расстрела праведника, совершать во всех храмах и монастырях Тульчинской епархии панихиды по исповеднику веры, протоиерею Иоанну Павловскому, и поминать его имя на заупокойных ектениях.

***Протоиерей Иоанн Павловский родился 20 сентября 1876 года в Браилове Винницкой области, в семье священника. После смерти отца — в 1910 году — батюшка Иоанн был назначен настоятелем этой же церкви.

В 1935 году храм был закрыт. Когда его хотели разобрать, отец Иоанн не позволил этого сделать. Со временем церковь стали использовать как зернохранилище.

Отцу Иоанну приходилось служить на дому, который находился неподалеку.

Начиная с апреля 1937 года, органы местного самоуправления начали составлять акты о ведении протоиереем Иоанном Павловским религиозной деятельности (совершал богослужения и требы), а также обвиняли его в антисоветской агитации. С июня по август в НКВД райцентра — пгт. Чечельник — приглашались для допросов односельчане батюшки. Все как один на допросах они дали показания о том, что священник совершает богослужения и якобы проводит контрреволюционную деятельность.

4 сентября сотрудники НКВД провели обыск в доме священника. Сразу после обыска отец Иоанн был арестован, 5 сентября его доставили в Брацлавскую тюрьму.

Спустя месяц был составлено обвинительное заключение. Отец Иоанн признал, что вопреки запретам властей исполнял священнический долг. На допросах он никого не оклеветал и ни на кого не ссылался, вменяемую же ему контрреволюционную деятельность категорически отрицал. Препятствие разбору церкви было вменено в дополнительную вину.

4 октября решением тройки УНКВД Винницкой области протоиерей Иоанн Павловский был приговорен к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 22 октября 1937 года в Брацлаве.

В январе 1958 года супруга батюшки направила запрос с просьбой реабилитировать мужа — в реабилитации было отказано. Только 8 августа 1989 отец Иоанн был признан репрессированным и реабилитирован.