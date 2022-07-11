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На Житомирщине освятили новый храм УПЦ

08.07.2022 / 12:05
На Житомирщине освятили новый храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Во время богослужения были вознесены сугубые просьбы и молитва о прекращении войны и мир в Украине

В Житомире освятили нижний храм Спасо-Преображенского кафедрального собора Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, чин освящения возглавил митрополит Никодим.

После освящения в храме совершили первую Божественную литургию.

Во время богослужения были вознесены сугубые просьбы и молитва о прекращении войны и мир в Украине.

Также были произнесены заупокойные молитвы за православных христиан, воинов и всех погибших во время войны в Украине.

После богослужения владыка Никодим поздравил всех присутствующих с освящением нового храма.

Как сообщалось ранее, Социальный отдел Житомирской епархии при поддержке благотворительного фонда «Мир Вам» передал 125 продуктовых наборов людям, переселившимся из зоны боевых действий в села Озадовка и Лесная Слободка Бердичевского района.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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