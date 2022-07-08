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"Нужны грузовики", – Виталий Ким попросил Николая Тищенко в Париже собрать деньги на технику для ВСУ

07.07.2022 / 19:20
"Нужны грузовики", – Виталий Ким попросил Николая Тищенко в Париже собрать деньги на технику для ВСУ
В ходе визита в Николаевскую область заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Николай Тищенко встретился с главой областной военной администрации Виталием Кимом.

Глава ОВА Ким обратился к международному благотворительному фонду Тищенко "Дорога Миру" за помощью для Вооруженных сил Украины (ВСУ). 
Об этом свидетельствует видеозапись встречи, опубликованная в социальных сетях народного депутата.

"Нам очень нужны грузовички, которые будут подвозить снаряды на передовую. Нужны грузовики, что больше насыпать пид**сам", - сказал Виталий Ким.

По словам Тищенко, сбор средств для Николаева пройдет на благотворительном ужине в Париже 10 июля. В ходе ужина будет проведен аукцион. На нем разыграют ценные лоты, предоставленные знаменитыми украинцами – Сергеем Ребровым, Андреем Ярмоленко, а также непосредственно Виталием Кимом. На вырученные средства будут закуплена техника для защитников Николаева.

"Николаев непрерывно находится под вражескими обстрелами и ежедневно достойно сопротивляется рашистам, борясь за нашу украинскую землю. Поэтому, было принято решение, что целью благотворительного аукциона в Париже станет сбор средств на помощь именно для николаевских ВСУ", - отметил Тищенко.

Согласно ранее озвученной информации, Фонд Николая Тищенко и его супруги Аллы Барановской начал серию благотворительных ужинов в крупнейших городах мира. В ходе мероприятия организаторы проводят аукцион, на котором разыгрывают ценные лоты от знаменитых украинцев. На первом ужине в Праге организаторы выручили 2,2 млн гривен, на которые закупили автомобили для нужд ВСУ, а часть денег передали в международною инициативу Президента Зеленского UNITED 24.

6 июля стало известно, что по личному приглашению Тищенко к инициативе присоединился писатель с мировым именем Фредерик Бегбедер. Николай Тищенко пообещал накормить Бегбедера украинским борщом по собственному рецепту, а также подарить подарки с "украинской айдентикой".

 

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