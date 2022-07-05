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На Сумщине митрополит УПЦ передал гуманитарную помощь украинским военным

05.07.2022 / 13:05
На Сумщине митрополит УПЦ передал гуманитарную помощь украинским военным
Источник: Центр информации УПЦ
Архипастырь также передал военному гарнизону гуманитарный груз, собранный на пожертвования верующих Сумской епархии – продукты питания, предметы первой необходимости и воду

В Сумской области митрополит Евлогий передал военнослужащим продукты питания, предметы первой необходимости и воду.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Сумской епархии, владыка передал гуманитарную помощь во время визита в Краснополье.

На встрече в Краснопольском территориальном центре комплектования и социальной поддержки военнослужащих владыка Евлогий вручил руководству центра икону Христа Спасителя «Хлеб Жизни».

Архипастырь также передал военному гарнизону гуманитарный груз, собранный на пожертвования верующих Сумской епархии – продукты питания, предметы первой необходимости и воду.

Приобрести и транспортировать гуманитарную помощь помог епархиальный центр реабилитации жертв военных действий и его руководитель протоиерей Александр Петренко.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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