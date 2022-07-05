На Ровенщине верующие УПЦ остались верны канонической Церкви

В Ровенской области религиозные общины Украинской Православной Церкви сел Почапки и Берег остались верны канонической Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на rivne.church.ua, 3 июля в трех селах Ровенской области прошли собрания территориальных общин, которые местные СМИ выдают за собрания церковных общин по изменению конфессионального подчинения.

Религиозные общины приходов сел Почапки Острожского благочиния и Берег Дубенского благочиния остались верны канонической Церкви.

Настоятели приходов сообщили, что собрания были проведены с нарушениями украинского законодательства. Протоиерей Леонид Жемга, настоятель храма Рождества Богородицы в селе Берег Дубенского благочиния, рассказал, что прихожане-бюджетники жаловались, что их заставляют голосовать под угрозой увольнения. Чтобы добиться большинства при голосовании, глава Береговской ОТГ, по словам священника, выделил автобус, на котором привезли на собрание людей, которые либо никогда не посещали храм, либо появлялись там только на Пасху. «Мне очень больно, что судьбу церкви хотят решать люди, которым она действительно не нужна», – поделился отец Леонид.

В селе Почапки Острожского благочиния на собрание местной территориальной общины приехали жители городов Ровно и Нетешин, давно не живущие в селе и не являющиеся членами религиозной общины. Протоиерей Василий Начев, пресс-секретарь Ровенской епархии УПЦ, указал организаторам собрания, что оно нарушает Конституцию Украины, пункт 8 о военном положении. Он также добавил, что в голосовании принимают участие не члены религиозной общины и даже не жители села. «Однако ни полиция, ни староста общины не среагировали», – заметил священник.

«Несмотря на решения незаконных собраний, религиозные общины УПЦ в селах Почапки и Берег продолжают свою религиозную жизнь, оставаясь верными канонической Церкви во главе с ее Предстоятелем Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием», – отметили в Ровенской епархии.