Войти | Зарегистрироваться
07:30

среда,
06 июля
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Управделами УПЦ напомнил о главной задачи Церкви

05.07.2022 / 13:22
Управделами УПЦ напомнил о главной задачи Церкви
Источник: Центр информации УПЦ
Священникам недопустимо разбрасываться словами и оценками событий ради популярности в соцсетях и общественного резонанса

Задача Церкви – проповедь о Христе и молитва, а не угождение изменчивому общественному мнению.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Церковь не институт морального удовлетворения изменчивых масс. Слово Церкви – это не слово угождения кому бы то ни было. Слово Церкви – это проповедь о Христе Спасителе. Слово Церкви – это молитва. Слово Церкви – это утешение страждущих. И уже потом, в самую последнюю очередь – высказывание мнения по тому или иному «инфоповоду», - отметил митрополит Антоний.

Владыка напомнил, что каждое сказанное слово останется в вечности и за него придется ответить не только в этой временной жизни.

«Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Мф. 12:36–37), – говорит Господь. Это стоит помнить всем верующим, тем более священнослужителям», - подчеркнул управделами УПЦ.

Митрополит Антоний обратил внимание, что священникам недопустимо разбрасываться словами и оценками событий ради популярности в соцсетях и общественного резонанса.

«Священник – это не популярный блогер, который может разбрасываться словами ради лайков и репостов. Он не может в угоду сиюминутной повестке жертвовать истиной, без вреда для своей души и душ, окормляемых им людей, потворствовать неправде. Потому порой разумнее промолчать, чем пойти против совести ради сомнительного «удовольствия» получить одобрение непостоянной «общественности», - подытожил управделами УПЦ.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
5 июля
4 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.