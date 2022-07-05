Управделами УПЦ напомнил о главной задачи Церкви

Задача Церкви – проповедь о Христе и молитва, а не угождение изменчивому общественному мнению.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Церковь не институт морального удовлетворения изменчивых масс. Слово Церкви – это не слово угождения кому бы то ни было. Слово Церкви – это проповедь о Христе Спасителе. Слово Церкви – это молитва. Слово Церкви – это утешение страждущих. И уже потом, в самую последнюю очередь – высказывание мнения по тому или иному «инфоповоду», - отметил митрополит Антоний.

Владыка напомнил, что каждое сказанное слово останется в вечности и за него придется ответить не только в этой временной жизни.

«Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Мф. 12:36–37), – говорит Господь. Это стоит помнить всем верующим, тем более священнослужителям», - подчеркнул управделами УПЦ.

Митрополит Антоний обратил внимание, что священникам недопустимо разбрасываться словами и оценками событий ради популярности в соцсетях и общественного резонанса.

«Священник – это не популярный блогер, который может разбрасываться словами ради лайков и репостов. Он не может в угоду сиюминутной повестке жертвовать истиной, без вреда для своей души и душ, окормляемых им людей, потворствовать неправде. Потому порой разумнее промолчать, чем пойти против совести ради сомнительного «удовольствия» получить одобрение непостоянной «общественности», - подытожил управделами УПЦ.