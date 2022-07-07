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Священник УПЦ объяснил, является ли грехом мало детей в семье

04.07.2022 / 16:33
Священник УПЦ объяснил, является ли грехом мало детей в семье
Источник: Центр информации УПЦ
Малое количество детей в семье не является и не может являться грехом

Главное в семье – не количество детей, а любовь между членами семьи и правильное воспитание.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал cвященник Владимир Пучков в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Большое количество детей в семье это ни хорошо, ни плохо. Всё зависит от самой семьи и взаимоотношений внутри её. Но тогда мы вынуждены признать, что и малое количество детей – ничуть не грех. Спасаясь через деторождение, женщина спасается не количеством, а качеством. Если в маленькой семье царит не меньшая любовь, чем в большой, если дети в ней воспитываются в вере, если отношения между её членами христианские, то такая семья ничуть не менее добродетельна, чем многодетная», - напомнил священник.

Он обратил внимание, что если в семье родители пренебрегают воспитанием, не дают детям должной любви, не мирят между собой, то такая семейная жизнь будет не чем иным, как грехом.

Отец Владимир подчеркнул, что малое количество детей в семье не является и не может являться грехом.

«Разве что способ достижения этого малого количества важен: отношение Церкви к детоубийству пребывает неизменно негативным во все времена. Грех начинается там, где детям перестаёт хватать родительской любви, где между детьми поселяется дух соперничества, где в семье дети получают первый опыт зла, с которым в нормальной ситуации знакомятся вне стен родительского дома. И тут уже совершенно неважно, сколько в семье детей: один, двое, семеро или десятеро», - подытожил священник.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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