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Пока Порошенко «зависает» в дорогих ресторанах Лондона, Николай Тищенко с Бегбедером собирают помощь для ВСУ в Париже

04.07.2022 / 16:29
Пока Порошенко «зависает» в дорогих ресторанах Лондона, Николай Тищенко с Бегбедером собирают помощь для ВСУ в Париже
Пока Петр Порошенко скрывается в Лондоне и ходит по самым дорогим ресторанам столицы Великобритании, заместитель главы президентской фракции «Слуга народа» Николай Тищенко пригласил всемирно известного французского писателя Фредерика Бегбедера на благотворительный ужин в Париже.

Эту новость активно обсуждают в социальных сетях.

Очередное мероприятие в Париже организовывает фонд Николая Тищенко и его супруги, бизнесвумен Аллы Барановской, «Дорога мира». Первый такой благотворительный ужин уже прошёл в середине июня в Праге и на нем удалось выручить 2 200 000 гривен.    

Автор «99 франков» Фредерик Бегбедер станет одним из гостей второго подобного мероприятия, на которому будут разыграны лоты в поддержку Вооружённых сил Украины.

Николай Тищенко пообещал накормить Бегбедера украинским борщом по собственному рецепту, а также подарить подарки с «украинской айдентикой». Какие именно это будут подарки, нардеп не уточнил. 

«От себя с удовольствием привезу ему подарок с украинской айдентикой и накормлю украинский борщ по собственному рецепту. Тем самым, являющийся объектом культурного наследия ЮНЕСКО. Хочу поблагодарить французских друзей Украины и дипломатический корпус за помощь в организации благотворительного ужина. Кулинарная дипломатия шагает по планете! Это только начало, и благодаря нашим проектам поддержка Вооруженных сил Украины будет расти с каждым днем по всему цивилизованному миру», - написал Тищенко у себя в соцсетях.  

Стоит отметить, что Порошенко периодически отчитывается о помощи армии, но пока видно, что пятый президент пока вкладывает только в ботофермы и собственный пиар в ТикТоке, пишут в соцсетях. 

В то же время замглавы СН Николай Тищенко посетил Николаевскую и Херсонскую области, где засветился на передовых позициях украинских войск. Также, согласно информации в николаевской ОГА, нардеп встретился с губернатором области Виталием Кимом. Судя по всему речь шла о целевой поддержки ВСУ, которые воюют на юге Украины.

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