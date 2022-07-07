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В Белой Церкви верующие УПЦ передали продуктовые наборы семьям переселенцев

04.07.2022 / 11:55
В Белой Церкви верующие УПЦ передали продуктовые наборы семьям переселенцев
Источник: Центр информации УПЦ
Миссия «Любовь побеждает» действует по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия

В Белой Церкви верующие Украинской Православной Церкви приобрели и передали семьям переселенцев более 100 продуктовых наборов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм общественной организации «Миряни», гуманитарная помощь была передана при поддержке благотворительного фонда «Фавор».

«Были закуплены, сформированы и переданы продуктовые наборы для 100 семей внутренних переселенцев из Херсона, Харькова, Лисичанска, Торецка, Николаева, Бучи, Ирпеня и других городов Украины, нашедших временное убежище в Белой Церкви. В наборы, которые получили нуждающиеся, вошли продукты питания первой необходимости: рис, гречка, мука, растительное масло, сахар, макароны, соль, зеленый горошек, чай», - поделились православные волонтеры.

На сегодняшний день Белая Церковь приняла 12,5 тысяч вынужденных переселенцев. Миссия «Любовь побеждает» действует по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Поддержать благотворительную инициативу можно по реквизитам.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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