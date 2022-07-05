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На Одесчине священники УПЦ молились о погибших в Сергеевке

04.07.2022 / 12:30
На Одесчине священники УПЦ молились о погибших в Сергеевке
Источник: Центр информации УПЦ
Заупокойное богослужение прошло около 9-этажного жилого дома, разрушенного в результате ракетного удара российскими войсками

На Одесчине священнослужители Украинской Православной Церкви совершили панихиду по погибшим жителями поселка Сергеевка.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, среди погибших – семьи прихожан храма поселка.

«2 июля по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела священнослужители Белгород-Днестровского благочиния совершили панихиду по погибшим жителями поселка Сергеевка Одесской области», - говорится в сообщении пресс-службы.

Заупокойное богослужение прошло около 9-этажного жилого дома, разрушенного в результате ракетного удара российскими войсками.

Как сообщалось, в результате ночного ракетного удара 1 июля в девятиэтажку в поселке Сергеевка погибло 18 человек, из них 2 детей, 30 человек ранены.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Одесская епархия
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