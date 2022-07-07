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На Ровенщине активисты ПЦУ препятствуют молитве верующих УПЦ

04.07.2022 / 11:30
На Ровенщине активисты ПЦУ препятствуют молитве верующих УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Конфликт на религиозной почве в Хорове ведется уже более месяца

В Ровенской области представители ПЦУ провоцируют межконфессиональные споры с верующими УПЦ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Ровенской епархии, 3 июля в селе Хоров Острожской ОТГ сторонники ПЦУ, нарушив предварительную договоренность с религиозной общиной УПЦ, пришли на территорию церкви с угрозами и оскорблениями.

«Разрешил вход на территорию Петро-Павловской церкви для сторонников ПЦУ председатель Острожской ОТГ Юрий Ягодко, хотя две недели назад на круглом столе, инициированном чиновником, была договоренность между двумя общинами о том, что обе будут ждать решения суда. Религиозная община УПЦ с начала межконфессионального конфликта в селе никогда не оставалась без молитвы, молится каждое воскресенье у дверей храма», - поделились в епархии.

Актив ПЦУ села Хоров объявил о молитве за мир, на которую свезли священников и верующих из соседних сел. Верующие УПЦ тоже пришли на молебен под дверь своего храма.

«Как рассказывают очевидцы, все было действительно мирно, обе общины молились, пока не подъехал благочинный ПЦУ Юрий Лукашик, который в очередной раз настроил своей политической проповедью людей, якобы пришедших молиться за мир, на негатив и ругательства», - отметили в епархии.

Конфликт на религиозной почве в Хорове ведется уже более месяца. Территориальная община провела собрание села, на основе которого зарегистрировала религиозную общину и стала добиваться права на церковь. Верующие УПЦ подали в суд, ведь религиозная община храма не намерена переходить в ПЦУ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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