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Священники УПЦ отпели погибших украинских воинов

29.06.2022 / 18:10
Священники УПЦ отпели погибших украинских воинов
Источник: Центр информации УПЦ
В епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призывали молиться об упокоении их душ

В Черновицкой, Владимир-Волынской, Бориспольской, Волынской и Харьковской епархиях священники Украинской Православной Церкви провели в последний путь погибших воинов ВСУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призывали молиться об упокоении их душ.

В Черновицкой области в Покровском храме села Куликовка протоиерей Иоанн Карауш возглавил чин отпевания погибшего воина Андрея Степенко.

Также на Буковине в последний путь провели воина Аслана Багирова. Отпевание воина в сослужении духовенства епархии возглавил архимандрит Дамиан (Стельмах) в храме в честь преподобной Параскевы деревни Лукавцы.

В Сергеевском храме села Почапы Владимир-Волынской епархии настоятель храма протоиерей Ярослав Остапюк отпел воина Андрея Давидюка.

Священники Бориспольской епархии УПЦ провели в последний путь погибшего воина Дмитрия Бакоцкого.

«Еще с прошедшего года Дмитрий стал добровольцем, помогая Вооруженным Силам Украины на Востоке. А когда РФ вторглась на территорию Украины, он вступил в ряды ВСУ и служил там помощником гранатометчика. Погиб мужчина в Луганской области во время тяжелых боевых действий, останавливая агрессора», – сообщает епархиальный сайт.

Похоронили героя на кладбище села Мокрец Броварского района.

В Волынской епархии простились с погибшим военнослужащим Иваном Кравцем. Отпевание в селе Костюховка возглавил благочинный Маневицкого округа протоиерей Тарасий Огородник.

Источник: Inpress.ua
отпевание, УПЦ, воины
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