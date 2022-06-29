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Митрополит УПЦ рассказал, как УПЦ связана с Поместными Церквами

29.06.2022 / 17:45
Митрополит УПЦ рассказал, как УПЦ связана с Поместными Церквами
Источник: Центр информации УПЦ
Наша Церковь фактически имеет автокефальный устав, которым руководствуется в своей деятельности, пока без формального автокефального статуса

Украинская Православная Церковь связана с Поместными Церквами через молитвенное поминание Митрополитом Онуфрием Предстоятелей этих Церквей во время литургии.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом глава Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий рассказал французскому изданию «Оrthodoxie».

«Единство с другими Поместными Церквями реализуется через молитвенное поминание Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием Предстоятелей этих Церквей во время литургии. Сегодня наша Церковь фактически имеет автокефальный устав, которым руководствуется в своей деятельности, пока без формального автокефального статуса», – рассказал архиерей.

На вопрос издания, как в УПЦ выполняют правила Двукратного Собора, предписывающие поминать Патриарха, митрополит Мелетий сказал, что после Собора в Феофании «порядок поминовения больше соответствует этим правилам (13, 14, 15, – Ред.), чем тот порядок, который был раньше, когда приходской священник поминал всю иерархию от епископа до Патриарха».

«Теперь же в каждой епархии УПЦ священники поминают своего епископа, все епископы поминают Блаженнейшего Митрополита Киевского как своего главу. А поминание нашим Блаженнейшим Патриарха Московского лишь увенчивает эту систему. Поэтому отступления от молитвенного общения с Патриархом нет, соответственно, и раскола тоже нет», – отметил глава ОВЦС.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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