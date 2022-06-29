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Священник УПЦ рассказал, когда станет возможным диалог с ПЦУ

29.06.2022 / 19:30
Священник УПЦ рассказал, когда станет возможным диалог с ПЦУ
Источник: Центр информации УПЦ
ПЦУ надо признать, что при своем создании – а ПЦУ создана на базе Киевского патриархата – они допустили ошибку, они согрешили

Украинская Православная Церковь готова вести диалог с ПЦУ, но раскольники должны покаяться и прекратить захватывать храмы.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом настоятель храма святого Луки Крымского в Виннице протоиерей Владимир Тютенко рассказал на Ютуб-канале Винницкой епархии.

«Сейчас раскольники забирают храмы, незаконно переводят в ПЦУ приходы, а территориальные общины решают, что делать религиозным общинам. Раскольникам надо начать с элементарного – перестать захватывать храмы. И очень важно, чтобы они решили проблему каноничности», - отметил отец Владимир.

Священник считает, что ПЦУ надо признать, что при своем создании – а ПЦУ создана на базе Киевского патриархата – они допустили ошибку, они согрешили. «Ошибку надо исправить – покаяться в грехе раскола и возобновить священническую, то есть апостольскую, преемственность в рукоположении священников. Тогда можно было бы начать диалог ради единства народа, явив пример покаяния, признания своих ошибоки», - пояснил он.

«Как помним, Господь в разговоре с самарянкой сказал ей, что наступает время, когда будут поклоняться Богу в Духе и Истине, поэтому наше объединение может базироваться тоже только на той Истине и в Духе, на каноническом праве, которое сформулировано святыми апостолами и святыми отцами», – отметил протоиерей Владимир Тютенко.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ПЦУ
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