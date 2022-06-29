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Верующие УПЦ продолжают молиться на источнике в Гильче на Ровенщине

29.06.2022 / 19:50
Верующие УПЦ продолжают молиться на источнике в Гильче на Ровенщине
Источник: Центр информации УПЦ
Несмотря на все изменения, община УПЦ продолжает совершать на источнике молебны с освящением воды

На Ровенщине источник святого Николая в селе Гильча передан на баланс отдела образования и культуры Здовбицкой ТГ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на rivne.church.ua, община УПЦ продолжает совершать на источнике молебны с освящением воды.

«Ранее благоустройством источника занималась только община Николаевского прихода УПЦ села Гильча во главе с архимандритом Германом (Кулакевичем). Однако три месяца назад православная святыня стала объектом особой заинтересованности органов местной власти», - отметили в Ровенской епархии.

«7 марта депутаты передали источник святого Николая на баланс отдела образования и культуры Здовбицкой ТГ. После этого сторонники ПЦУ стали служить у святыни молебны. За счет сельсовета был проведен мелкий ремонт, при этом таблички с церковнославянскими молитвами заменили на украинские. Демонтаж был проведен без согласования с общиной УПЦ, тексты молитв верующим не вернули», - рассказал отец Герман.

Отмечается, что несмотря на все изменения, община УПЦ продолжает совершать на источнике молебны с освящением воды. Сторонники ПЦУ в последнее время к святыне не приходят.

«Обращаюсь ко всем людям, которые посещали и посещают святой источник, всех, кто интересуется и спрашивает: источник на месте, вода, милостью Божией, течет так, как всегда. К счастью, в карман источник забрать не сможет никто. Святое место открыто для посещения всем», – передает пресс-служба Ровенской епархии слова архимандрита Германа (Кулакевича).

Источник: Inpress.ua
Ровенская область, УПЦ
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