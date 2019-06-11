В Ровенской области архиерей УПЦ помолился с верующими в селе, отрезанном от цивилизации из-за затопления

Митрополит Полесский и Сарненский Анатолий 9 июня совершил Божественную литургию в Свято-Михайловском храме села Ельно Рокитновского района Ровенской области.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Сарненской епархии, владыка приехал, чтобы поддержать верующих в связи с затоплением нескольких сел из-за непогоды.

За богослужением митрополит Анатолий обратился к верующим со словом проповеди, объяснив содержание воскресного евангельского чтения, обратив внимание на то, что Иисус Христос просил Отца Небесного в своей молитве о единстве: «Да будем мы все едины, как Ты во Мне, так и Я в Тебе, Отче Святой».

По окончании Божественной литургии архиерей поблагодарил настоятеля храма протоиерея Николая Боровца за преданное служение Церкви.

Митрополит Анатолий дал духовные наставления прихожанам, как претерпеть тяжелое время испытаний погодными стихиями и затопление.

В конце мая на Полесье из-за сильных дождей река Бунов вышла из берегов, были снесены мосты и разрушены дороги, затопило дома и огороды. Село Ельно оказалось практически отрезанным от цивилизации в результате затопления дороги Ельня-Томашгород. Сотни людей более двух недель жили без дороги к селу, поскольку ее размыло водой.