На Днепропетровщине появился новый храм УПЦ

В селе Мировское Томаковского района Днепропетровской области 9 июня появился новый храм Украинской Православной Церкви в честь праведного Иоанна Русского.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Криворожской епархии, чин освящения и Божественную литургию в храме совершил митрополит Ефрем.

Под Престолом были размещены мощи священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого.

За усердные пастырские труды и по случаю освящения храма митрополит Ефрем, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, возвел настоятеля храма в честь святого Иоанна Русского - отца Василия Билинца - в сан протоиерея.

По окончании богослужения архиерей наградил протоиерея Василия крестом с украшениями.