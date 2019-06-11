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На Днепропетровщине появился новый храм УПЦ

11.06.2019 / 13:18
На Днепропетровщине появился новый храм УПЦ
На Днепропетровщине появился новый храм УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Под Престолом были размещены мощи священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого

В селе Мировское Томаковского района Днепропетровской области 9 июня появился новый храм Украинской Православной Церкви в честь праведного Иоанна Русского.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Криворожской епархии, чин освящения и Божественную литургию в храме совершил митрополит Ефрем.

Под Престолом были размещены мощи священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого.

За усердные пастырские труды и по случаю освящения храма митрополит Ефрем, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, возвел настоятеля храма в честь святого Иоанна Русского - отца Василия Билинца - в сан протоиерея.

По окончании богослужения архиерей наградил протоиерея Василия крестом с украшениями.

Источник: Inpress.ua
храм, УПЦ
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