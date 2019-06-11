Войти | Зарегистрироваться
15:05

вторник,
11 июня
Онлайн
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Жизнь
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
Жизнь
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Детский крестный ход прошел по центральным улицам Запорожья

11.06.2019 / 13:29
Детский крестный ход прошел по центральным улицам Запорожья
Запорожье Источник: Фома в Украине
Более 300 детей и их родителей совершили в крестный ход в Запорожье

Более 300 детей и их родителей совершили в субботу 8 июня крестный ход по центральной улице Запорожья.

Перед этим крестоходцы молились за Божественной литургией в Свято-Покровском архиерейском соборе, сообщает «Фома в Украине».

Торжественное молитвенное шествие учеников воскресных школ и взрослых возглавил секретарь епархии архимандрит Леонид (Шеремет). Верующие прошли по проспекту Соборному до Центрального парка культуры и отдыха «Дубовая роща». Здесь состоялся традиционный слет воскресных школ Запорожской епархии УПЦ.

В начале мероприятия отец Леонид поздравил детей с окончанием учебного года и пожелал настойчиво овладевать знаниями в будущем.

По его словам, приход не может быть полноценным, если при нём нет воскресной школы.

«Когда в конце 1980-х – начале 1990-х годов начала постепенно возрождаться церковная жизнь, первым, что стало появляться при храмах, были воскресные школы. Потому что без них нет и не может быть полноценного прихода, полнокровной религиозной общины. Феномен воскресных школ, как таковой, возник в постреволюционное время. До революции 1917 года существовали только церковно-приходские школы, которые рассматривались как аналог общеобразовательных», — сказал архимандрит.

В Запорожской епархии воскресная школа существует при каждом храме, отметил секретарь епархии.

Прошедший слёт, как и предыдущие, даёт возможность обменяться опытом, поделиться успехами, обсудить существующие проблемы. Основная цель слёта, по словам отца Леонида, — дать возможность пообщаться воспитанникам воскресных школ, а также «показать каждому — жизнь Церкви многообразна».

«Но понять и познать всю ее глубину и красоту может лишь тот, кто воспринимает окружающий мир посредством христианского осмысления», — добавил священник.

После вступления для детей провели увлекательный квест с различными конкурсами.

Источник: Inpress.ua
Запорожье, УПЦ, упц м
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.