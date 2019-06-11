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Руководитель САП: президент к стенке нас не ставил и список для "посадок" не давал

11.06.2019 / 13:52
Президент Украины Владимир Зеленский не ставил руководству антикоррупционных органов временных рамок для демонстрации эффективности работы и обещал не защищать коррупционеров нынешней власти.

Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"СМИ немного перекрутили - никакие дедлайны ни президент, ни кто-либо другой не может нам ставить… То есть, к стенке нас президент не ставил, дедлайны не выставлял, был разговор о том, что у всех нас есть три месяца, чтобы показать изменения в государстве", - сказал Холодницкий в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", говоря о встрече с главой государства.

По словам руководителя САП, президент предложил ему и директору НАБУ Артему Сытнику быть частью этих изменений. "Считаю, что это нормально. По меньшей мере, его предложение в таком виде я принимаю и абсолютно поддерживаю", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, были ли еще какие-то пожелания от главы государства, Холодницкий отметил: "Сразу скажу, что не было никаких списков, кого садить. Были заверения в поддержке независимости, в том, что если кто-то из новой власти станет фигурантом или, тем более, подозреваемым, то никакой защиты со стороны президента не будет".

Источник

Холодницкий, САП, Зеленский
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