На Ровенщине верующие отметили 260-летие храма УПЦ

Митрополит Полесский и Саранинский Анатолий 18 июня возглавил праздничное богослужение по случаю 260-летия со дня постройки Свято-Троицкого храма пгт. Степань Сарненского района Ровненской области.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу епархии, митрополиту сослужили представители духовенства.

Митрополит Анатолий поздравил настоятеля - протоиерея Стефана Шомонко и прихожан с престольным праздником и юбилеем - 260-летием храма, пожелал верующим сохранить и в дальнейшем веру Христову.

Богослужение закончилось крестным ходом.