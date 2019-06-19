Войти | Зарегистрироваться
11:49

среда,
19 июня
Онлайн
Как пережить жару: советы врачей и расценки
Жизнь
Как пережить жару: советы врачей и расценки
Казус Зеленского: как Конституционный суд решает судьбу досрочных выборов
Страна
Казус Зеленского: как Конституционный суд решает судьбу досрочных выборов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Зеленский просит ВР одобрить увольнение Луценко, Климкина и назначить Пристайко главой МИД

19.06.2019 / 11:18
Президент Украины Владимир Зеленский просит парламент на текущей пленарной неделе дать согласие на увольнение с должности генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

А также уволить министра иностранных дел Павла Климкина и назначить Вадима Пристайко новым главой внешнеполитического ведомства, заявил представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук.

"Очень просим парламент Украины найти возможность на этой пленарной неделе рассмотреть три представления, которые внесены президентом Украины. Это о предоставлении согласия на увольнение президентом Украины Луценко Юрия Витальевича с должности генерального прокурора Украины, об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел и о назначении Пристайко министром иностранных дел Украины", - сказал Стефанчук на заседании согласительного совета парламента в понедельник в Киеве.

По его словам, Зеленский также ожидает скорейшего рассмотрения парламентом законопроектов в сфере работы солнечных электростанций, а также об отсрочке до 1 июля 2020 года введения полномасштабной модели либерализованного рынка электроэнергии.

Источник 

Рада, Луценко, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
19 июня
18 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.