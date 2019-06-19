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Верующие захваченного храма УПЦ из волынского селе Клепачев обратились к Зеленскому с просьбой защитить их право на свободу вероисповедания

19.06.2019 / 11:08
Верующие захваченного храма УПЦ из волынского селе Клепачев обратились к Зеленскому с просьбой защитить их право на свободу вероисповедания
Община захваченного храма Источник: Центр информации УПЦ
За «переход» Свято-Ильинского храма проголосовали на собрании территориальной общины 17 февраля

Религиозная община захваченного Свято-Ильинского храма Украинской Православной Церкви села Клепачев Киверцовского района Волынской области записала видеообращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в видеообращении, которое вышло в эфире передачи «Хронология недели» на телеканале «NewsОne», верующие просят Президента защитить их право на свободу вероисповедания.

«Мы, община Свято-Ильинского храма села Клепачев Киверцовского района, обращаемся к вам с просьбой защитить наши законные права, потому что мы граждане своей страны - мы православные христиане, которые претерпели незаконные решения и действия в отношении нашей общины, нашего храма», - обращается к Президенту от имени прихожан настоятель храма протоиерей Владимир Тихонюк.

Он объяснил, что после якобы «мирного перехода в ПЦУ», права и свободы верующих религиозной общины УПЦ не были учтены, и теперь они вынуждены молиться в приспособленном доме.

«Мы просим вас - а мы обратились в суд и рассматриваем это все в правовом поле, -поспособствовать тому, чтобы все судебные решения были справедливы, чтобы учитывались наши права и интересы. Ведь мы православные христиане и граждане своего государства, и хотим мира, согласия и любви», - отметил священник.

Как сообщалось, 9 марта сторонники Православной Церкви Украины совершили рейдерское нападение на Свято-Ильинский храм Украинской Православной Церкви в селе Клепачев Киверцовского района. Перед этим приход был незаконно перерегистрирован в ПЦУ, несмотря на решение религиозной общины остаться в УПЦ.

За «переход» Свято-Ильинского храма проголосовали на собрании территориальной общины 17 февраля. В этот день, после богослужения, верующие УПЦ крестным ходом пришли к школе, где проходило собрание, на котором, согласно предварительным договоренностям, должны были присутствовать только жители села. Но в зале находились посторонние для общины люди, включая представителей Киевского патриархата, поэтому члены религиозной общины во главе с настоятелем покинули помещение, засвидетельствовав при этом свое решение оставаться в юрисдикции Украинской Православной Церкви.

Источник: Inpress.ua
Волынь, УПЦ
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