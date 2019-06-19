Войти | Зарегистрироваться
11:49

среда,
19 июня
Онлайн
Как пережить жару: советы врачей и расценки
Жизнь
Как пережить жару: советы врачей и расценки
Казус Зеленского: как Конституционный суд решает судьбу досрочных выборов
Страна
Казус Зеленского: как Конституционный суд решает судьбу досрочных выборов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Капелланов ПЦУ призвали не принимать участие 20 июня в Соборе Филарета

19.06.2019 / 10:13
Капелланов ПЦУ призвали не принимать участие 20 июня в Соборе Филарета
Капелланы ПЦУ Источник: ПЦУ, Фейсбук
Об этом говорится в распоряжении

В Православной Церкви Украины призвали своих капелланов, желающих «блага для Церкви и Украины», не принимать участия в Поместном Соборе, который Филарет (Денисенко) планируется провести в Киеве 20 июня.

Об этом говорится в распоряжении иерарха ПЦУ Иоанна Яременко от 18 июня, опубликованном на странице синодального управления военного духовенства ПЦУ в Фейсбук.

«В связи с намерениями созвать Поместный Собор УПЦ Киевского Патриархата призываем всех военных священников (капелланов), кто желает блага для Церкви и Украины, не принимать никакого участия в мероприятиях и действиях, которые разрушают единство Поместной УПЦ», – говорится в распоряжении.

Также напоминается, что решением Синода ПЦУ от 15 февраля «было поддержано душпастырскую деятельность военных священников (капелланов) в составе Синодального управления военного духовенства».

«Таким образом, все капелланы, которые несут миссионерскую деятельность среди военнослужащих всех силовых структур Украины, являются клириками Объединенной Православной Церкви Украины и не могут принимать участия в данном собрании», – подчеркивается в распоряжении.

Источник: Inpress.ua
Филарет, ПЦУ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
19 июня
18 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.