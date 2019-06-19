На Волыни построят храм УПЦ на месте, где в 2015 году сгорела деревянная церковь

В Камень-Каширском Волынской области в День Святого Духа, 17 июня на церковном дворе уничтоженного огнем пожара храма святого пророка Божия Илии, был совершен чин закладки нового храма.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой пресс-службу Волынской епархии УПЦ, богослужение возглавил благочинный Камень-Каширского района протоиерей Стефан Михалюк. Ему сослужили представители духовенства.

Вместе с освященным камнем в основание храма была возложена памятная капсула, в которой хранится надпись о том, что «В этот день во имя Отца и Сына и Святого Духа был основан новый храм в честь и память святого пророка Илии при Предстоятеле Украинской Православной Церкви, Блаженнейшем Онуфрии Митрополите Киевском и всея Украины, при святительстве Преосвященного Нафанаила, епископа Волынского и Луцкого, при служении настоятеля протоиерея Стефана и клирика протоиерея Владислава».

По завершении богослужения протоиерей Стефан обратился к верующим, выразив надежду, что «новый храм станет местом, где не одно поколение жителей Камень-Каширского будет молитвенно прославлять Милосердного Господа».

Древняя Свято-Ильинская церковь сгорела 4 года назад. За это время община была вынуждена несколько раз сменить место совершения богослужений.

Актив прихода много потрудился для того, чтобы получить от государственных органов все необходимые разрешения и документы для строительства нового храма.