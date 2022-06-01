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В Донецке в результате обстрела погиб протодиакон УПЦ

01.06.2022 / 12:45
В Донецке в результате обстрела погиб протодиакон УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
В 1990-е годы протодиакон Александр служил регентом архиерейского хора Николаевского кафедрального собора Донецка

В Донецке 30 мая во время обстрела возле своего дома в Донецке был смертельно ранен старейший протодиакон Донецкой епархии Александр Ткаченко.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, ночью священнослужитель скончался.

В 1990-е годы протодиакон Александр служил регентом архиерейского хора Николаевского кафедрального собора Донецка. Знакомые отзывались о нем как об открытом и добром человеке.

Как сообщалось ранее, в Киеве 28 марта скончался настоятель храма Украинской Православной Церкви в честь святителя Николая в Ирпене протоиерей Владимир Бормашев. Священник был тяжело ранен 23 марта в результате бомбардировки при попытке эвакуироваться из Ирпеня.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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