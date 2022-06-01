В Донецке в результате обстрела погиб протодиакон УПЦ

В Донецке 30 мая во время обстрела возле своего дома в Донецке был смертельно ранен старейший протодиакон Донецкой епархии Александр Ткаченко.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, ночью священнослужитель скончался.

В 1990-е годы протодиакон Александр служил регентом архиерейского хора Николаевского кафедрального собора Донецка. Знакомые отзывались о нем как об открытом и добром человеке.

Как сообщалось ранее, в Киеве 28 марта скончался настоятель храма Украинской Православной Церкви в честь святителя Николая в Ирпене протоиерей Владимир Бормашев. Священник был тяжело ранен 23 марта в результате бомбардировки при попытке эвакуироваться из Ирпеня.