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Митрополит Антоний рассказал, почему важно контролировать свои слова

01.06.2022 / 16:54
Митрополит Антоний рассказал, почему важно контролировать свои слова
Источник: Центр информации УПЦ
Нарушением заповеди также является грех празднословия, потому что «очень часто праздные разговоры перерастают в осуждение кого-либо»

Каждому человеку необходимо контролировать свои мысли и слова, ведь это позволит исполнить заповеди, данные Богом.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в новом выпуске видеоцикла о десяти заповедях на Ютуб канале «Витражи: о вере в красках».

«"Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего" (Исх. 20:16). Можно сказать, что девятая заповедь логично продолжает восьмую заповедь "Не кради". Запрет кражи означает недопустимость присвоения чужого имущества, а запрет на ложные свидетельства означает, образно говоря, недопустимость кражи доброго имени другого человека», - отметил митрополит Антоний.

Управделами УПЦ объяснил, что нарушением заповеди также является грех празднословия, потому что «очень часто праздные разговоры перерастают в осуждение кого-либо».

Митрополит Антоний подчеркнул, что любая ложь недостойна христианина и напомнил, что в Евангелии Господь категорически запрещает осуждать других людей: «Не судите, да не судимы будете» (Мф. 7:1). 

«Ближний исправляется не осуждением или насмешкой, а любовью, снисходительностью и добрым советом. Надо помнить и свои слабости», - сказал владыка Антоний.

Управделами УПЦ обратил внимание, что слово - величайший дар Творца человеку.

«Когда мы говорим, мы уподобляемся Творцу, слово Которого немедленно становится делом. Поэтому дар слова надо употреблять исключительно для доброй цели и во славу Божию», - подытожил владыка.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Антоний
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