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В УПЦ рассказали, как сохранить радость Пасхи

01.06.2022 / 16:59
В УПЦ рассказали, как сохранить радость Пасхи
Источник: Центр информации УПЦ
Богослужение седмичного круга начинается именно с воскресного всенощного бдения и Божественной литургии в само воскресенье

Молитва, доверие Богу и участие в богослужениях поможет сохранить пасхальную радость в течении года.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Ядро Святого Евангелия – Воскресение Христово. А слова жен-мироносиц «Христос Воскресе» – это одни из самых главных слов в Священном Писании. Святой первоверховный апостол Павел пишет: «…А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15:14). Т. е. главным центром апостольского благовестия была проповедь о Воскресении Христовом. Это фундамент христианства», - поделился священник.

Он объяснил, что в отличие от Ветхого Завета в новозаветное время был сдвинут первый день седмицы: первым и главным днем недели становится воскресенье – тот день, в который воскрес Христос. Богослужение седмичного круга начинается именно с воскресного всенощного бдения и Божественной литургии в само воскресенье.

«На каждой Литургии выход священника с Чашей, чтобы причащать верующих, символизирует собой Воскресение Христово. Поэтому отверзаются Царские врата, возжигаются все светильники в храме. Всё это сделано для того, чтобы мы в себе возгревали каждодневно и ежесекундно пасхальную радость, которая питает нас и становится источником водным, скачущим в жизнь вечную», - подытожил священник.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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