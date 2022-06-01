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Митрополит УПЦ призвал верующих к единству после решений Архиерейского собора

01.06.2022 / 12:22
Митрополит УПЦ призвал верующих к единству после решений Архиерейского собора
Источник: Центр информации УПЦ
Решение любого Собора должно пройти рецепцию

Когда решаются судьбоносные вопросы в жизни Украинской Православной Церкви, недопустимо навешивать на кого-то ярлыки.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале, комментируя решения Архиерейского собора Украинской Православной Церкви.

«Промыслом Божьим нам определено жить во времена пандемий, войн и других потрясений, в которых испытывается наше доверие к Богу и наша готовность хранить Евангельские заповеди в столь тяжелое и трудное время. Мы видим, как враг рода человеческого ополчился сегодня не только на нашу многострадальную Украину, но и на нашу святую Украинскую Православную Церковь», – написал митрополит Лука.

Он подчеркнул, что на нем, как на правящем архиерее, лежит ответственность перед Богом за судьбу вверенной ему паствы, которая сейчас находится по разные стороны линии фронта, а также выступил за сохранение единства.

«Особо акцентирую ваше внимание на том, что дьявол, который ходит, как "лев рыкающий, ища кого поглотить" (1 Петр 5:8), хочет внести в души людей смущение для того, чтобы породить очередной раскол внутри Церкви. То там, то тут появляются публикации, касающиеся событий, происходивших на Соборе. В них звучат обвинения священноначалия в учиненном якобы расколе и прочее. Со всей ответственностью хочу сказать, что все это не так. Когда решаются судьбоносные вопросы, нельзя мгновенно навешивать на кого-то ярлыки или делать врагом народа», – написал митрополит. 

Владыка отметил, что «решение любого Собора должно пройти рецепцию (принятие-непринятие у клира и народа Божьего), после чего оно укореняется в жизни Церкви, либо отвергается».

«Призываю всех к миру, к верности нашей Матери-Церкви, Ее канонам, нашему Предстоятелю и к хранению единства с Богом и в Боге друг с другом, молитвами Богородицы и всех святых, в числе которых и наши Запорожские!» – подытожил митрополит Лука.

Как сообщалось ранее, в Украинской Православной Церкви 27 мая состоялся Архиерейский Собор, на котором было принято решение об изменениях в Устав Церкви.

Собор принял дополнения и изменения в Уставе об управлении Украинской Православной Церкви, что свидетельствует о полной самостоятельности и независимости Украинской Православной Церкви.

 

 

 

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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