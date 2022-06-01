В УПЦ помогают военным ВСУ, беженцам и нуждающимся

Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

В Кропивницком на территории Спасо-Преображенского кафедрального собора для детей переселенцев, детей с инвалидностью и учащихся воскресной школы были организованы игры и мастер-классы. Молодежь юношеского клуба собора организовала для детей игры с пасхальными яйцами.

В Благовещенском храме города Кропивницкий освятили амуницию для военных ВСУ, сшитую прихожанами, с помощью настоятеля Покровского храма амуниция была передана в воинскую часть города.

На Черниговщине протоиерей Николай Марчишак и глава епархиального отдела по благотворительности и социальному служению священник Александр Гладыш посетили областное социальное общежитие для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Священнослужители передали воспитанникам коммунального учреждения подарки и гуманитарную помощь в виде продуктов питания.

Михайловский приход села Комаровка в очередной раз оказал гуманитарную помощь нуждающимся жителям села. В этот же день настоятель прихода протоиерей Максим Ярошенко посетил семьи, где проживают дети с физическими недостатками, а также дети, родители которых защищают нашу страну на фронте. Священник передал им подарки и продукты питания

В Харькове священники храма в честь святого равноапостольного князя Владимира протоиерей Ростислав Сабельников и диакон Владимир Малиновский раздали продукты питания харьковчанам, проживающим в микрорайоне Салтовка. Также в этот день продуктовые наборы харьковчанам раздал настоятель храма Казанской иконы.

В Кременчугской епархии куратор по сортировке и логистике помощи беженцам и военным протоиерей Константин Маслов в составе волонтерской команды посетил прифронтовые зоны, где проживают люди, в которых нет электричества, доступа к необходимым вещам и страдающим постоянными обстрелами.

Нуждающимся была передана гуманитарная помощь, которая состояла из пищевых продуктов, средств гигиены и корма для животных.

Также благодаря трудам протоиерея Константина Маслова на передовую Защитникам Украины были переданы гемостатические средства и аптечки.