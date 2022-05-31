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Львовская ОВА заявила, что у местных общин нет полномочий запрещать деятельность храмов УПЦ

31.05.2022 / 18:00
Львовская ОВА заявила, что у местных общин нет полномочий запрещать деятельность храмов УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Религиозные организации в Украине в соответствии с действующим законодательством могут быть ликвидированы или реорганизованы только по собственной инициативе прихода или по решению суда, если их деятельность Служба безопасности Украины признала противоправной

У местных общин нет полномочий запрещать на своей территории деятельность тех или иных религиозных организаций.

Об этом сообщает медиа tvoemisto.tv со ссылкой на начальника отдела религий и национальностей департамента по культуре, национальностям и религиям Львовской областной военной администрации Василия Дороша.

Религиозные организации в Украине в соответствии с действующим законодательством могут быть ликвидированы или реорганизованы только по собственной инициативе прихода или по решению суда, если их деятельность Служба безопасности Украины признала противоправной. В то же время, запретить деятельность на территории Украины может только Верховная Рада. Согласно действующему законодательству, религиозные организации отделены от государства. И, по словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, областная администрация или местные органы самоуправления не могут вмешиваться в их деятельность, если она не нарушает нормы закона.

Как сообщалось ранее, митрополит Львовский и Галицкий Филарет призвал Львовские ОГА, полицию и СБУ защитить права верных УПЦ и остановить разжигание религиозной вражды.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Львовская епархия
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